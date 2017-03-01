"Юнайтед" компенсирует своим фанатам стоимость визы в Россию

Фанаты Манчестер Юнайтед "Манчестер Юнайтед" пообещал компенсировать 120 фунтов за визу в Россию каждому своему фанату, который отправится на выездной матч 1/8 финала Лиги Европы против "Ростова".

Напомним, 9 марта подопечным Жозе Моуриньо предстоит выезд в Ростов-на-Дону, расположенный почти в 2000 миль от Манчестера. Это будет первый матч 1/8 финала, тогда как ответный пройдет спустя неделю на "Олд Траффорд".

Фанатам "Юнайтед", которые решат отправиться в столь сложное и дорогостоящее путешествие, необходимо закладывать в свой бюджет не только траты на перелет, отель и билеты, но также стоимость оформления российской визы.

Как сообщает The Independent, в сложившейся ситуауии клуб принял решение компенсировать всем своим фанатом стоимость визы в 120 фунтов. "Красные дьяволы" надеются взять с собой на этот выезд около 500 болельщиков.


Метки болельщики, Лига Европы, Манчестер Юнайтед, Ростов

Автор mihajlo   

Дата 01.03.2017 08:00

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Последние комментарии:




  1. meshuggah 01.03.2017 08:53 # meshuggah
    мдаа скум уже готов доплачивать, лишь бы только ходили на их матчи

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  2. lancerlancer1 01.03.2017 08:18 # lancerlancer1
    Потратят тыщи полторы

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  3. izy 01.03.2017 08:09 # izy
    Молодцы!

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  4. charlton 01.03.2017 08:01 # charlton
    Красавцы

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