Гвардиола примет решение по Харту в конце сезона

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что доволен выбором на позиции голкипера и пообещал принять решение относительно будущего Джо Харта в конце сезона.

Напомним, на старте этого сезона Гвардиола не дал ни единого шанса Харту, и тот был вынужден уйти в аренду в "Торино". Вскоре на роль первого номера из "Барселоны" был приглашен Клаудио Браво.



Однако после череды неубедительных матчей Браво переместился на лавку, а его место в старте занял 35-летний Вилли Кабальеро, чей контракт истекает в конце сезона.



На пресс-конференции перед переигровкой матч Кубка Англии против "Хаддерсфилда" Гвардиола намекнул, что вместо возвращения Харта предпочтет продлить контракт с Кабальеро.



"Я доволен Вили и Клаудио. О будущем Джо Харта мы поговорим в конце сезона. Все подобные вопросы я буду решать в конце сезона. Я полностью доверяю обоим своим голкиперам, а в конце сезона мы решим — не только по голкиперам, но и по полузащитникам, вингерам, нападающим, крайним защитникам".



"Могу ли я начать следующий сезон только с Браво и Кабальеро? Да, это возможно".



"Игроки с истекающими контрактами должны продолжать стараться, убеждая меня каждый день. Здесь пятеро или шестеро игроков с истекающими контрактами, но они знают свою ситуацию. Конечно, существует риск, что они могут подписать контракт с другим клубом, но мы должны это принять. Тем не менее, все решения мы будем принимать в заключительные месяцы сезона", — цитирует Гвардиолу The Guardian.