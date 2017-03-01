Кантелеле: действительно ли Канте это новый Макелеле?

Великолепного Нголо Канте все чаще сравнивают с Клодом Макелеле, и это не лишено смысла: Макелеле создал фундамент для многих побед "Челси" Жозе Моуриньо, а Нголо Канте — такой же краеугольный камень современного "Челси", рвущегося под руководством Антонио Конте к чемпионству.

Важность некоторых футболистов по-настоящему осознают только после того, как потеряют. Когда Флорентино Перес объявил о начале эры "Галактикос" в мадридском "Реале" в первый свой срок своего президентства, он собрал на "Сантьяго Бернабеу" настоящую коллекцию футбольных звезд: Луиша Фигу, Зинедина Зидана, Роналдо и Дэвида Бекхэма.



Ведомый по пути приглашения суперзвезд клуб выиграл немало трофеев, но был у "Реала" при Пересе период, когда три года Мадрид не выигрывал ни единого трофея. Основная причина спада? Решение о продаже Клода Макелеле в "Челси" в 2003 году!



Несмотря на обилие атакующих талантов в своих рядах, в лице Клода "Реал" потерял баланс и надежность в обороне, что и стало главной причиной трех сезонов без трофеев. В то же время для "Челси" Макелеле стал настоящей находкой, и после того, как он ушел в "Пари Сен-Жермен", в "Челси" неустанно ищут игрока, который мог бы выполнять "роль Макелеле". Кажется, сейчас можно сказать с уверенностью, что такой игрок найден, и сам Макелеле официально признал Нголо Канте своим преемником.



Как и "Реал" без Макелеле, "Лестер", потерявший Канте, провалился — причем значительно сильнее, чем Мадрид в период "после Макелеле". Конечно, Клаудио Раньери не хотел расставаться с Нголо, и Канте был последним игроком, которого он хотел бы потерять из чемпионского состава, но в контракте у него был пункт, который позволял "Челси" забрать "Кантелеле", как прозвали Нголо на "Стамфорд Бридж", за каких-то 32 миллиона фунтов.



Действительно ли имеет смысл сравнивать Макелеле и Канте? Или это притянутая за уши ностальгическая параллель, которую неизбежно провели бы в "Челси", появись тут любой темнокожий низкорослый опорник из Франции?



Сходства



Давайте начнем с очевидного, не так ли? Макелеле был ключевым игроком сборной Франции в центре полузащиты, выполняя непопулярную работу по деструктуризации игры противника, пока его товарищи по команде могли заниматься креативной работой. Канте взял на себя роль диспетчера в центре поля сборной Франции в начале 2016 года, как только дебютировал в матче против Голландии, и стал важнейшим игроком команды Дешама на Евро-2016. Тут стоит еще говорить и о том, что кому, как не Дешаму, оценивать по достоинству лучшие качества Канте, если он сам был игроком того же типа в свое время.



Физически Канте и Макелеле действительно поразительно похожи. Разница в росте — всего 1 см (168 — Макелеле, 169 — Канте), и оба не отличаются ни скоростными качествами, ни внушительными физическими габаритами. С точки зрения развития карьеры и Макелеле, и Канте были оценены по достоинству сравнительно поздно, начиная свое развитие в самых низах французской футбольной пирамиды. Макелеле засветился в "Нанте", но прошел через клубы "Мелен" и "Брест" в юности, а в "Реал" попал в 27 лет.



"Нант" в то время был очень известным и конкурентоспособным клубом, а в сезоне 1994/95 Клод стал чемпионом Франции в составе "канареек". Во Франции Макелеле считался игроком высокого уровня, а малоизвестным его можно было назвать только на международной арене, до перехода в "Реал". У Канте же все немного иначе — гениальный скаут "Лестера" Стив Уолш нашел его еще в заштатной "Булони", где он только закрепился в качестве основного игрока в сезоне 2012/13. Затем был "Кан", с которым Нголо поднялся в Лигу 1 и стал там заметным игроком, сказочное появление в "Лестере" и переход в "Челси" в 25 лет.



Макелеле дважды становился чемпионом Испании в "Реале", выигрывал чемпионат Франции в "Нанте", но лучшую свою игру показывал в "Челси" в 30 лет, где стал клеем, который держал воедино конструкцию, созданную Жозе Моуриньо. Он был неотъемлемой частью команды, которая выиграла Премьер-Лигу в сезоне 2004/05, а кроме того завоевал на "Стамфорд Бридж" еще пять трофеев.



В случае если "Челси" в этом сезоне выиграет Премьер-Лигу, Канте также можно будет назвать ключевым игроком чемпионской команды, так как он стал тем приобретением, которое позволило забыть о неудачном прошлом сезоне. С Канте в центре поля и перестроенной Конте конструкцией в защите, Аспиликуэта, Давид Луис и Гари Кэхилл стали образцом надежности, а Неманья Матич начал показывать игру, которую он него ждали в момент приобретения в "Бенфике".



Различия



Несмотря на внешнее сходство и некоторые параллели в карьере Канте и Макелеле, по стилю игры они сильно отличаются. Выдающейся особенностью игры Макелеле было его позиционное чутье, гениальное качество, которое позволяло Клоду всегда оказываться в нужном месте, чтобы остановить атакующий поры противника. Именно умение читать игру как открытую книгу позволяло Макелеле компенсировать недостаток скоростных качеств и становиться только лучше с возрастом.



Макелеле получал удовольствие от самого процесса отбора мяча и крайне редко переходил на чужую половину поля в "Челси", хоть в "Нанте" прилично забивал и был игроком куда более атакующей формации. В "Челси" и "Реале" Клод понимал, что впереди есть кому справиться с созиданием и без него, а вот для его черновой работы необходимо немало энергии, которую Клод аккумулировал и направлял в первую очередь на разрушение атак противника.



Канте — игрок более динамичный и выносливый, покрывающий каждую травинку в центре поля в неустанном желании сохранить мяч для своей команды. Когда Макелеле брал игровой мудростью и видением поля, Канте старается успеть за всем за счет неумной энергии и постоянных единоборств, в которых он так же хорош, как и Клод.



Макелеле старался отдать точный пас ближайшему партнеру, которым в "Челси" чаще всего оказывался Фрэнк Лампард, а вот Канте часто пытается обострить игру пасом длинным или средним. Средняя длина его передач в "Лестере" составляла 17 метров при проценте точности 63,4%, что было некоторой особенностью стиля игры чемпиона, когда все пытались найти передачами Варди и Махреза, а уж те за счет скорости могли организовать контратаку.



В чем еще различие между Макелеле и Канте — Нголо играет в эпоху, когда таких чернорабочих вроде него ценят гораздо больше. Признание к нему пришло в Англии с первых матчей, тогда как тому же "Реалу" понадобилось продать Макелеле и три сезона сидеть без побед, чтобы понять, какой клад был отдан в руки конкурентов.



В современном футболе, когда у болельщиков есть доступ к цифрам, статистике, ТТД, научились ценить чернорабочих не только тренеры и скауты, но и болельщики, понимающие игру, и сейчас, когда Канте снова доказывает свой класс уже в новой команде и становится гарантией обретения чемпионских амбиций, его профиль поднят еще выше. Конечно, пока что сложно себе представить, что такой игрок может получить "Золотой мяч", но в случае, если "Челси" добьется успеха с Канте в Европе, такой вариант исключать не стоит.



Для сравнения, Макелеле оценили по заслугам только в "Челси" и в сборной Франции, когда он уже был близок к закату карьеры, а в тот момент, когда Клода продавали в Англию, Флорентино Перес говорил буквально следующее: "Он не играет головой, отдает пас не дальше, чем на три метра. Молодые игроки, которые придут на место Макелеле, заставят забыть о нем".



Итог



Когда Макелеле спросили о Нголо Канте и его прогрессе, а также о неизбежных сравнениях, он заявил: "Мне нравится Нголо Канте, но будет ли он играть лучше, чем я — не знаю. Ему нужно время, чтобы узнать как можно больше об игре, чуть больше мудрости. Он молодой игрок, и я надеюсь, что он сделает все для того, чтобы стать лучше, чем я".



Конечно, при всех описанных стилевых отличиях в игре Канте и Макелеле, их постоянно будут сравнивать и проводить параллели. Сейчас Канте играет с лучшими партнерами, его процент точности в передачах растет, он набирается опыта, но все так же энергичен, как и в прошлом сезоне. Но Клод Макелеле все же прав в том, что Нголо еще стоит многому научиться. Ведь через пару лет он не сможет быть таких же быстрым и вездесущим, и вот тогда мы и посмотрим, сравнится ли он в плане игровой мудрости с Макелеле, который лучший свой футбол показывал после тридцати, когда, собственно, и попал в "Челси".







Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru