"Лестер" ведет переговоры с Ходжсоном

В прошлую пятницу бывший главный тренер сборной Англии Рой Ходжсон провел встречу в условиях секретности с владельцами "Лестера" относительно вакансии у чемпионов Премьер-Лиги.

Напомним, в последние дни слухи насчет возможной замены для уволенного Клаудио Раньери сосредоточены вокруг двух кандидатур. Назад на "Кинг Пауэр" сватают Найджела Пирсона, а также поговаривают о постоянном контракте с Крэйгом Шекспиром, который трудился ассистентом и у Раньери, и у Пирсона.



Однако в своем эксклюзивном материале Daily Mail утверждает, что в борьбе за вакантный пост в "Лестере" появился новый фаворит, и это 69-летний Ходжсон, который находится без работы после провала англичан на Евро-2016.



Самому Рою очень нравится перспектива стать сменщиком Раньери, а тайские владельцы "Лестера" в свою очередь чувствуют, что в концовке сезона им нужен опытный тренер — вроде Ходжсона.



И хотя Ходжсон уже вступил в переговоры, "лисы" не собираются спешить с решением, поэтому Шекспир как временно исполняющий обязанности главного тренера получит еще минимум один матч — против "Халла" в субботу.