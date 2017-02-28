Кейн: "В форме всей своей жизни"

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн заявил, что находится в лучшей форме за всю игровую карьеру.

В минувшее воскресенье хет-трик Кейна позволил "шпорам" одержать разгромную победу над "Стоком" (4:0). В общей сложности на счету Харри уже 12 голов в текущем календарном году.



По словам 23-летнего нападающего, он еще никогда не чувствовал себя в таком порядке и прямо сейчас находится в форме всей своей жизни.



"Думаю, да, я нахожусь в форме всей своей жизни. На старте сезона у меня была травма, которая выбила из колеи, но сейчас я пребываю в хороших кондициях".



"Последние два месяца сложились для меня наилучшим образом, но я надеюсь, что смогу показывать игру такого уровня вплоть до самого финиша сезона", - приводит слова Кейна ESPN.