Гвардиола: "Шейх Мансур доволен игрой "Сити"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал о своей первой личной встрече с Шейхом Мансуром и заявил, что владелец доволен игрой "горожан" в этом сезоне.

Пользуясь свободным уикендом, на прошлой неделе "горожане" уехали на тренировочный сбор в Абу-Даби. Там Гвардиола, наконец, лично познакомился с могущественными владельцами, которые вложили в "Сити" кучу денег за последние девять лет.



"С Халдуном (Аль Мубараком, президентом клуба) мы разговариваем регулярно, но с остальными людьми, включая Шейха Мансура, мы встретились впервые. Он произвел на меня впечатление, потому что он знает абсолютно все про нас. Было приятно встретиться с ним и провести несколько часов вместе".



"Он так счастлив, потому что он смотрит все наши матчи и видит, как мы стараемся. Он требует от нас самоотдачи, и он знает, что мы выкладываемся изо всех сил и сражаемся до самого конца".



"Однако мы и они понимаем, что все определяют результаты. Если результаты будут недостаточно хороши, тогда нас заменят другими. Меня заменят другим тренером", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.



Добавим, что в начале недели "горожане" уже вернулись в Манчестер и сейчас готовятся к завтрашней переигровке против "Хаддерсфилда" в рамках Кубка Англии.