"Вест Хэм" надеется купить Кевина Малькюи

Грядущим летом "Вест Хэм" надеется приобрести правого защитника "Сент-Этьена" Кевина Малькюи за 10 миллионов фунтов.

Как стало известно Manchester Evening News, в двух матчах 1/16 финала Лиги Европы против "красных дьяволов" 25-летнему Малькюи удалось привлечь внимание Жозе Моуриньо, и тот отдал указание своим скаутам следить за Кевином в остатке сезона.



Sky Sports ожидает, что Малькюи действительно переедет в Премьер-Лигу грядущим летом, но вовсе не в "Юнайтед", а в "Вест Хэм", который интересовался воспитанником "Монако" еще в зимнее трансферное окно.



Тогда в январе "Сент-Этьен" отказался отпускать ведущего игрока, однако после окончания сезона "молотобойцы" предпримут новую попытку приобрести Кевина.



Добавим, что в августе 2015 Малькюи достался "Сент-Этьену" всего за 500 тыс. фунтов. Теперь клуб Лиги 1 может отбить свои инвестиции в Кевина в 20-кратном размере.