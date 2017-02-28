Рэмси верит, что "Арсенал" еще может догнать "Челси"

Полузащитник "Арсенала" Аарон Рэмси считает, что его команда все еще может догнать и перегнать лидирующий в Премьер-Лиге "Челси".

Ранее в феврале "синие" устроили публичную порку команде Арсена Венгера, уверенно обыграв ее со счетом 3:1. После этого "канониры" были вынуждены отвлечься от мыслей о титуле и сосредоточиться на борьбе за место в топ-4.



Однако Рэмси не собирается досрочно прощаться с мечтами о титуле и все еще надеется взять реванш у "Челси" в заочной борьбе.



"Предстоит сыграть еще много матчей, и прежде в футболе уже случались странные вещи. В данный момент "Челси" имеет весьма солидное преимущество, но достаточно пары матчей, чтобы остальные претенденты на титул вернулись в гонку. Чтобы навязать конкуренцию "Челси", "Арсенал" должен вернуться на победный путь и выдать победную серию", — сообщил Рэмси talkSPORT.



Также 26-летний валлиец выступил в защиту своего тренера Арсена Венгера, находящегося под жесточайшей критикой в последние недели.



"Он замечательно служит "Арсеналу", и он отличный тренер для меня и для игроков. Временами мы его подводим. Некоторые вещи, которые говорятся, несправедливы. Люди в праве иметь собственное мнение, но лично для меня он отличный тренер", — добавил Рэмси.