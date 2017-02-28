Рэмси верит, что "Арсенал" еще может догнать "Челси"

Аарон Рэмси Полузащитник "Арсенала" Аарон Рэмси считает, что его команда все еще может догнать и перегнать лидирующий в Премьер-Лиге "Челси".

Ранее в феврале "синие" устроили публичную порку команде Арсена Венгера, уверенно обыграв ее со счетом 3:1. После этого "канониры" были вынуждены отвлечься от мыслей о титуле и сосредоточиться на борьбе за место в топ-4.

Однако Рэмси не собирается досрочно прощаться с мечтами о титуле и все еще надеется взять реванш у "Челси" в заочной борьбе.

"Предстоит сыграть еще много матчей, и прежде в футболе уже случались странные вещи. В данный момент "Челси" имеет весьма солидное преимущество, но достаточно пары матчей, чтобы остальные претенденты на титул вернулись в гонку. Чтобы навязать конкуренцию "Челси", "Арсенал" должен вернуться на победный путь и выдать победную серию", — сообщил Рэмси talkSPORT.

Также 26-летний валлиец выступил в защиту своего тренера Арсена Венгера, находящегося под жесточайшей критикой в последние недели.

"Он замечательно служит "Арсеналу", и он отличный тренер для меня и для игроков. Временами мы его подводим. Некоторые вещи, которые говорятся, несправедливы. Люди в праве иметь собственное мнение, но лично для меня он отличный тренер", — добавил Рэмси.


Метки Арсенал, Премьер-Лига, Рэмси

Автор mihajlo   

Дата 28.02.2017 19:00

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Последние комментарии:




  1. vlad17 28.02.2017 20:28 # vlad17
    "но лично для меня он отличный тренер"

    Потому что другой, более адекватный, тренер уже бы выставил на улицу это дерьмо бездарное.

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  2. van-der-slav 28.02.2017 20:09 # van-der-slav
    ну да, и баварию еще по силам обыграть. а там и требл не за горами

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  3. qess 28.02.2017 20:04 # qess
    он ,наверно,и в санта клауса верит

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  4. puhovik-vengera 28.02.2017 19:52 # puhovik-vengera
    Усыпите этого наркомана

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  5. gufak 28.02.2017 19:32 # gufak
    Кто нибудь вызовите ему скорую, у него шизофрения помноженная на раздутое чсв. Даже 11 санчесов не в силах перегнать аристократов).у меня все)

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  6. klim1899 28.02.2017 19:31 # klim1899
    vot eta durak

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  7. ru-premiership 28.02.2017 19:31 # ru-premiership
    ну неудивительно,что тебе нужен Венгер.

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  8. fanat-united 28.02.2017 19:26 # fanat-united
    Ну что за ебень

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  9. kaseta 28.02.2017 19:24 # kaseta
    )) очень смешно , в четверку бы попали

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  10. januzaj00 28.02.2017 19:18 # januzaj00
    Ну а пинсы даже и на это собираются

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  11. alehandro009 28.02.2017 19:16 # alehandro009
    Бля, Хуэмзи полный отморозок

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  12. lancerlancer1 28.02.2017 19:14 # lancerlancer1
    Сука убил просто, дайте ему мороженку

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  13. lancerlancer1 28.02.2017 19:13 # lancerlancer1
    АхахахахахахахахАхахахахахахахаАхахахахахахахахАхахахахахахахахАхахахахахахахахАхахахахахахахахАхахахахахахахахАхахахахахахахахАхахахахахахахахАхахахахахахахахАхахахахахахахахАхахахахахахахахАхахахахахахахахАхахахахахахахахАхахахахахахахахАхахахахахахахахАхахахахахахахах

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  14. doooooooo 28.02.2017 19:04 # doooooooo
    публичную порку :D

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  15. second005 28.02.2017 19:03 # second005
    Челси теряет 13 очков преимущества за 12 матчей и Арсенал его обгоняет и становится чемпионом АПЛ (бцзыыыынь-бзцынььь) у Венгера будильник зазвонил.."приснится же" - сказал Венгер

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  16. killing-cannon 28.02.2017 19:00 # killing-cannon
    удачи

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