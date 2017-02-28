Рэмси верит, что "Арсенал" еще может догнать "Челси"
Полузащитник "Арсенала" Аарон Рэмси считает, что его команда все еще может догнать и перегнать лидирующий в Премьер-Лиге "Челси".
Ранее в феврале "синие" устроили публичную порку команде Арсена Венгера, уверенно обыграв ее со счетом 3:1. После этого "канониры" были вынуждены отвлечься от мыслей о титуле и сосредоточиться на борьбе за место в топ-4.
Однако Рэмси не собирается досрочно прощаться с мечтами о титуле и все еще надеется взять реванш у "Челси" в заочной борьбе.
"Предстоит сыграть еще много матчей, и прежде в футболе уже случались странные вещи. В данный момент "Челси" имеет весьма солидное преимущество, но достаточно пары матчей, чтобы остальные претенденты на титул вернулись в гонку. Чтобы навязать конкуренцию "Челси", "Арсенал" должен вернуться на победный путь и выдать победную серию", — сообщил Рэмси talkSPORT.
Также 26-летний валлиец выступил в защиту своего тренера Арсена Венгера, находящегося под жесточайшей критикой в последние недели.
"Он замечательно служит "Арсеналу", и он отличный тренер для меня и для игроков. Временами мы его подводим. Некоторые вещи, которые говорятся, несправедливы. Люди в праве иметь собственное мнение, но лично для меня он отличный тренер", — добавил Рэмси.
28.02.2017 19:00
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Последние комментарии:
"но лично для меня он отличный тренер"
Потому что другой, более адекватный, тренер уже бы выставил на улицу это дерьмо бездарное.
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ну да, и баварию еще по силам обыграть. а там и требл не за горами
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он ,наверно,и в санта клауса верит
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Усыпите этого наркомана
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Кто нибудь вызовите ему скорую, у него шизофрения помноженная на раздутое чсв. Даже 11 санчесов не в силах перегнать аристократов).у меня все)
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vot eta durak
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ну неудивительно,что тебе нужен Венгер.
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Ну что за ебень
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)) очень смешно , в четверку бы попали
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Ну а пинсы даже и на это собираются
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Бля, Хуэмзи полный отморозок
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Сука убил просто, дайте ему мороженку
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публичную порку :D
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Челси теряет 13 очков преимущества за 12 матчей и Арсенал его обгоняет и становится чемпионом АПЛ (бцзыыыынь-бзцынььь) у Венгера будильник зазвонил.."приснится же" - сказал Венгер
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удачи
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