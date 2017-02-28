Конте не помышляет о возвращении в Италию

Антонио Конте Слухи о том, что главный тренер "Челси" Антонио Конте скучает по родине, не соответствуют действительности. Напротив, итальянец счастлив работать на "Стэмфорд Бридж".

Накануне в итальянской прессе появились предположения, что 47-летний Конте скучает по родине, конфликтует с владельцем "Челси" Романом Абрамовичем и вообще может покинуть Премьер-Лигу по окончании сезона.

Как стало известно Goal из собственных источников, на самом деле Антонио счастлив на "Стэмфорд Бридж" и не помышляет о возвращении в Серию А, где им якобы интересуется "Интер".

Несмотря на то, что жена и дочь Конте по-прежнему проживают в Италии, в скором времени они должны воссоединиться с Антонио. Сам тренер тоже не раз подчеркивал, что готов остаться в "Челси" на долгие годы.



Метки Конте, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 28.02.2017 18:00

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Последние комментарии:




  1. reeker 28.02.2017 18:10 # reeker
    Журналисты такие журналисты.Лишь бы заголовок "красивый" придумать.

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  2. heyoung 28.02.2017 18:10 # heyoung
    На следующий год уволят

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  3. boavista 28.02.2017 18:05 # boavista
    Он счастлив на мосте. Его ждет великая история. Бог даст будем лицезреть это.

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