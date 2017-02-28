Шекспир готов возглавить "Лестер"

Крейг Шекспир, бывший ассистент Клаудио Раньери в "Лестере", заявил, что готов возглавить "лис" на постоянной основе.

Напомним, что после увольнения Раньери именно Шекспир стал исполняющим обязанности главного тренера "лис". Под руководством Крейга "Лестер" мгновенно встрепенулся, одержав убедительную победу над "Ливерпулем" (3:1) накануне вечером.



По словам Шекспира, его задача заключалась только в том, чтобы подготовить команду к домашнему матчу с "красными", однако теперь он готов возглавить "лис" на постоянной основе.



"Меня назначили всего на один матч, но могу ли я справиться с этой работой на постоянной основе? Думаю, да. Я наслаждался своими обязанностями последние несколько дней - работа помощника сильно отличается в этом плане".



"Нельзя забывать, что это была всего одна игра, витать в облаках совершенно не стоит. Мы должны сделать все возможное, а вопрос с моим будущим решать уже владельцам клуба", - сообщил Шекспир Sky Sports.



Тем временем, букмекерская контора Sky Bet сделала именно Крейга новым фаворитом на вакантный пост рулевого "лис". Далее по списку идут экс-тренер "Лестера" Найджел Пирсон, Гус Хиддинк, Рой Ходжсон и Алан Пардью.