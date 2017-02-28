Куман: "Руни может сделать "Эвертон" сильнее"

Наставник "Эвертона" Рональд Куман заявил, что он открыт к возвращению на "Гудисон Парк" капитана "Манчестер Юнайтед" Уэйна Руни.

В этом месяце агент 31-летнего Руни побывал в Китае, но так и не смог договориться с местными клубами, после чего Уэйн сделал заявление насчет своего будущего, пообещав остаться на "Олд Траффорд".



Однако долгосрочные перспективы капитана сборной Англии в "Юнайтед" по-прежнему вызывают сомнения. Отсутствие регулярной игровой практики может подтолкнуть Руни к отъезду из Манчестера уже грядущим летом, и Куман был бы рад принять Уэйна в свою команду.



"Я верю, что Уэйн по-прежнему играет на высоком уровне. Думаю, он сделал правильный выбор, решив остаться в "Манчестер Юнайтед" и в Премьер-Лиге, потому что в запасе у него еще два-три годы игры на высоком уровне".



"Что случится в конце сезона? Я не знаю, но мое мнение таково, что он один из тех игроков, которые могут сделать "Эвертон" сильнее. Вопрос лишь в том, что нравится самому игроку, в чем нуждается "Манчестер Юнайтед". Мы не имеем отношения к их проекту, но мы были бы рады любому игроку, который, по нашему мнению, может сделать "Эвертон" сильнее", — сообщил Куман Sky Sports.