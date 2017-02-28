"Тоттенхэм" близок к новому контракту с Алдервейрелдом

"Тоттенхэм" близок к подписанию нового контракта с центральным защитником Тоби Алдервейрелдом. Сделка не будет предусматривать фиксированную сумму отступных.

Перебравшись на "Уайт Харт Лэйн" летом 2015 года, Алдервейрелд превратился в одного из лучших защитников Премьер-Лиги. Заодно надежной игрой бельгиец привлек внимание европейских грандов.



В конце прошлого года выяснилось, что действующий контракт Тоби со "шпорами" предусматривает фиксированную сумму отступных в размере 25 миллионов фунтов. Эту опцию потенциальные покупатели могут активировать летом 2019 года, если "Тоттенхэм" воспользуется своим правом и продлит договор еще на 12 месяцев.



Чтобы обезопасить себя от возможной потери Алдервейрелда, лондонский клуб уже вступил в переговоры с защитником по новому контракту. Как сообщает Daily Mail, предложенный "Тоттенхэмом" договор не включает пункт об отступных.



Более того, "шпоры" практически договорились с Тоби и его представителями – обе стороны уверены, что в скором времени ударят по рукам. Согласно новому контракту, Алдервейрелд проведет в "Тоттенхэме" еще 5 лет и будет зарабатывать 75 тысяч фунтов в неделю.