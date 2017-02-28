Клубы Премьер-Лиги будут продавать рекламу на рукавах футболок

Лестер — Ливерпуль Со следующего сезона у клубов Премьер-Лиги появится дополнительный источник дохода в виде рукавов своих футболок, где они смогут размещать спонсорскую рекламу.

Как сообщает Daily Mirror, компания Sporting Group International, выступающая посредником, достигла договоренности уже с восемью клубами Премьер-Лиги. Каждый из них сможет дополнительно получать от спонсоров до 10 миллионов фунтов ежегодно.

Рекламное пространство на рукаве примерно в пять раз меньше по площади, чем эмблема титульного спонсора на груди — такое же соотношение, 5 к 1, будет соблюдаться и в плане стоимости. Таким образом, "Манчестер Юнайтед", зарабатывающий 47 млн. фунтов от Chevrolet в год, сможет дополнительно получать до 10 млн. фунтов в год от продажи рекламы на рукавах.

В то же время минимум два клуба Премьер-Лиги не смогут разместить рекламу на рукавах, потому что это запрещают им действующие спонсорские контракты.

Сообщается, что эмблема Премьер-Лиги при этом все равно останется на рукаве — на левом рукаве, а правый рукав будет отведен для спонсора.


Метки Премьер-Лига, спонсоры

Автор mihajlo   

Дата 28.02.2017 14:00

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Последние комментарии:




  1. navosha 28.02.2017 14:26 # navosha
    Скоро будем смотреть как по полю перемещаются 22 столба рекламных объявлений

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  2. antivariant 28.02.2017 14:07 # antivariant
    у гг будет член на рукаве смотрящий им в рот

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  3. mikolas 28.02.2017 14:06 # mikolas
    Продались!

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  4. farot 28.02.2017 14:02 # farot
    Все делают, чтобы МЮ не обанкротился

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