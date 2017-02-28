Семь вещей, что мы узнали в 26-м туре

26-й тур Премьер-Лиги, чья программа была урезана из-за финала Кубка Лиги, был отмечен чудесным преображением "Лестера", а также очередной будничной победой "Челси".





Цеск Фабрегас поможет "Челси" на финальном отрезке



Команда Антонио Конте не видит причин останавливаться. Очередную победу "синие" одержали в субботу, взяв дома верх над "Суонси" со счетом 3:1. Валлийцы заметно прибавили после появление Поля Клемента, успев обыграв в гостях "Ливерпуль" и упустив ничью на последних минутах встречи с "Манчестер Сити". Вполне организованными "лебеди" выглядел и на "Стэмфорд Бридж", но столкнулись с соперником, который в эту минуту не замечает перед собой никаких преград.



Цеск Фабрегас стал одним из лучших игроков матча. По ходу этого (вероятно, чемпионского) сезона роль испанца в составе "синих" ограничена доверием Конте к паре центрахавов Матич — Канте, но против "Суонси" Фабрегас заменил в составе серба и выдал великолепный поединок. Стоит отметить и решение самого Конте, верно оценившего качество соперника. С Клементом "Суонси" показывает способность грамотно действовать без мяча — итальянец оправдано решил, что наличие такого футболиста сделает позиционную игру его команды более острой. Несмотря на свой скромный статус в этой кампании, опытный Фабрегас может стать важной фигурой для "Челси" на финальном отрезке сезона.



"Кристал Пэлас" начинает прибавлять



В позапрошлом туре команда Сэма Эллардайса потерпела разгромное домашнее поражение от "Сандерленда", повергшее нового менеджера в шоковое состояние. Эллардайс прямо дал понять, что теперь его коллектив будет ориентирован, в первую очередь, на сохранность собственных ворот — только таким образом "орлы" могут вернуть утраченную уверенность в себе. Признаки улучшения были заметны по ходу следующего матча против "Стоука", который "Пэлас" пусть и проиграли, но пропустили лишь раз и выглядели не так безнадежно.



Лондонцы в субботу принимали на своем поле "Мидлсбро" — команду, которая может дать хороший урок всем конкурентам в умении защищать ворота. Сыграть на "ноль" против "речников" вроде бы и проще, но победа в такой встрече также может стоить больше обычной. Сэм Эллардайс выиграл с "Пэлас" лишь во второй раз, его подопечные удержали ворота сухими и на пару дней покинули зону вылета. Очевидно, "орлы" начинают прибавлять и реагировать на требования менеджера, а принципиально важным в игре стал тот факт, что им удалось забить первыми. Эллардайс назвал победу важнейшей в сезоне, и это похоже на правду: переломный момент для "Пэлас" должен наступить именно сейчас.



Нынешний сезон может быть лучшим для Пьюлиса



Тони Пьюлис — один из наиболее стабильных менеджеров английской Премьер-Лиге, но в нынешней кампании качество его работы становится сюрпризом даже для скептиков. Пьюлис никогда не вылетал из дивизиона, где участвует: он также выводил "Стоук" в финал Кубка Англии, а три года назад почти невозможным образом спас от вылета "Кристал Пэлас".



Этот сезон и вовсе может стать для Пьюлиса лучшим. О трофеях речь не идет, но его "Вест Бромвич" превосходит все ожидания выступлением в Премьер-Лиге. В субботу команда взяла три очка против "Борнмута", одержав волевую победу в противостоянии с командой Эдди Хау. И уже сейчас, после 26 туров, "дрозды" набрали те 40 баллов, что считаются спасительными для команд английского чемпионата. Никогда прежде Пьюлис не добирался до этой отметки так быстро, и она вовсе не выглядит пределом для "Вест Бромвича". "Дрозды" крепко держатся на восьмой позиции, делающих их лучшей командой Премьер-Лиги после "большой шестерки" и "Эвертона", пытающегося по статусу подпирать местных грандов. Не то чтобы Пьюлис себе в чем-то изменил: просто в этой кампании все идет по его плану, что позволяет считать валлийца одним из претендентов на награду менеджера сезона.



Сомневаться в Кейне странно



В случае с нападающим "Тоттенхэма, всегда есть два противоположных мнениях, строящихся вокруг одного и того же факта: Харри Кейн — англичанин. Для кого-то это достаточная причина считать воспитанника "шпор" переоцененным, для других — факт, из-за которого общий талант Кейна несправедливо ставят под сомнение.



Это третий полноценный сезон Харри в Премьер-Лиге, и сторонники последней точки зрения определенно ближе к правде. В воскресной игре против "Стоука" Кейн оформил хет-трик, увеличивший число забитых им мячей в чемпионате до 17. Маурисио Почеттино называет подопечного "одним из сильнейших нападающих мира", и игрок, третий год подряд борющийся за звание лучшего бомбардира Премьер-Лиги, и вправду достоин занимать свое место в числе элитных форвардов. Как и прежде, Кейн отталкивается от непростого старта кампании, но затем набирает форму, которая по итогу может помочь ему вновь оказаться на вершине голеадорского рейтинга. Воскресная встреча в очередной раз дала понять, что сомневаться в Харри Кейне давно нет смысла — "Тоттенхэм" обладает нападающим очень высокого уровня.



"Стоук" снова теряет концентрацию



Тревога, связанная со сложным стартом сезона, давно осталось позади. Еще осенью "Стоук" привел свои дела в порядок, дав четко понять, что какие-то либо проблемы команде Марка Хьюза не грозят. Валлиец, наверняка, без лишних вопросов обеспечит "гончарам" спокойную жизнь в середине таблице уже по ходу четвертого подряд сезона.



Сомневаться в этом нет смысла и сейчас. Другое дело, что Хьюз (учитывая его личную амбициозность и реальное качество исполнителей, которым он дополняет команду) всегда хочет большего. Переломить психологию футболистов ему пока, тем не менее, не удается. Прежде "Стоук" попадал в периоды, когда игроки, зная о комфортном месте в таблице, теряли концентрацию. Признаки этого были замечены и в воскресенье: "гончары" были непозволительно просто разбиты в Лондоне "Тоттенхэмом". Футболисты как будто уже пребывали в отпуске, а Хьюз признал, что манера, в которой команда пропускала мячи, была просто недопустимой.



"Стоук" будет в порядке, но для чего-то большего "гончарам" нужно начать требовать большего от себя, а также снова стать реальной проблемой для "топовых" соперников. Выступления вроде воскресного демонстрируют недостаток амбиций, с чем менеджеру будет очень непросто сделать следующий шаг в развитии команды и клуба.



"Лестер" отреагировал на увольнение Раньери



Всегда немного грустно наблюдать за командой, резко преображающейся после увольнения своего менеджера. В этом есть какой-то элемент неуважения к болельщикам. Футболистам "Лестера" могли не нравиться методы Клаудио Раньери, но в игре с "Ливерпулем" — через несколько дней после ухода итальянца — они продемонстрировали самоотдачу, не свойственную им уже несколько месяцев.



Фактически, это был тот самый "Лестер", что в прошлом году выиграл чемпионат — надежный в задней линии и резкий при переходах в контратаки. Джейми Варди был по-настоящему великолепен, а новичок Уилфрид Ндиди вернул отсутствовавшее влияние центрхава в середину поля. Вряд ли "лисы", выигравшие в понедельник 3:1, сохранят такую форму до конца сезона, но реакция показательная. Более того, есть логика в том, что команда выглядела так под руководством временщика Крэйга Шекспира — человека, долго помогавшего и Найджелу Пирсону, и Клаудио Раньери.



Отдых не пошел "Ливерпулю" на пользу



При всех достоинствах "Лестера", от его соперника в этом туре ожидали совсем другой игры. Основной проблемой (помимо кадров) на зимнем отрезке для "Ливерпуля" стал плотный график, в котором команде Юргена Клоппа было уже непросто демонстрировать прежнюю свежесть и мобильность в атакующей игре. Две недели назад "красные" убедительно разобрались на своем поле с "Тоттенхэмом", что сигнализировало о возвращении прежней команды, оставившей позади наиболее сложный период сезона.



В Лестере от мерсисайдцев ждали другого выступления, тем более что у подопечных Клоппа было достаточно времени для отдыха — в отличие от оппонентов, они в последние две недели не провели ни одного матча ("Лестер" сыграл дважды"). Но "красные" снова разочаровали, и теперь скорость выздоровления команды Клоппа под большим вопросом — равно как и ее готовность пробиться в четверку по итогам сезона.



Иван Громиков специально для FAPL.ru