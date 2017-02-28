"Вест Хэм" отказался продавать Кэрролла в Китай

Энди Кэрролл "Вест Хэм" отклонил сразу три предложения от китайских клубов по своему нападающему Энди Кэрроллу.

В последние годы Энди проводит больше времени в лазарете, чем на футбольном поле, однако нуворишей из Китая это нисколько не смутило. Перед закрытием трансферного окна местные клубы пытались трижды подписать 28-летнего Кэрролла, сообщает Sky Sports.

Со своим предложением к "Вест Хэму" обратились "Тяньцзинь Сунцзян", "Хэбэй Чайна Форчун" и "Шаньдун Лунэн". Во всех трех случаях "молотобойцы" отвечали категоричным отказом.

В данный момент нападающий, забивший четыре мяча в этом сезоне, восстанавливается от травмы паха. Главный тренер "Вест Хэма" Славен Билич надеется, что сможет задействовать Кэрролла в поединке против "Челси" в ближайший понедельник.



Метки Вест Хэм, Кэрролл

Автор foxmcfc   

Дата 28.02.2017 12:00

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  1. didier-11 28.02.2017 12:06 # didier-11
    Дураки. Каждый месяц рецидивы. Накуй он им нужен , не понято

    (ответить)

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