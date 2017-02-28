"Эвертон" лидирует в борьбе за Майкла Кина

Грядущим летом "Эвертон" планирует потратиться на защитника "Бернли" Майкла Кина, оцениваемого в 28 миллионов фунтов.

В последние недели главный тренер "ирисок" Рональд Куман потерял доверие к своему капитану Филу Ягиелке, предпочитая использовать в центре обороны Эшли Уильямса и Рамиро Фунеса Мори.



И хотя сейчас "Эвертон" играет очень достойно, Куман все равно считает позицию центрального защитника требующей усиления. Решением этой проблемы мерсисайдский клуб займется грядущим летом.



Как утверждает The Sun, до недавних пор приоритетной трансферной целью Кумана являлся его бывший подопечный Виргил Ван Дейк из "Саутгемптона", однако на игрока сборной Голландии претендуют и некоторые более серьезные клубы, конкуренцию с которыми "Эвертон" вряд ли выдержит.



Поэтому "ириски" переключили свое внимание на Майкла Кина, который, как и Ван Дейк, ярко проводит этот сезон. По информации издания, "Эвертон" является главным претендентом на 24-летнего англичанина, интерес к которому также приписывают "Челси".