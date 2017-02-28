"Эвертон" лидирует в борьбе за Майкла Кина

Майкл Кин Грядущим летом "Эвертон" планирует потратиться на защитника "Бернли" Майкла Кина, оцениваемого в 28 миллионов фунтов.

В последние недели главный тренер "ирисок" Рональд Куман потерял доверие к своему капитану Филу Ягиелке, предпочитая использовать в центре обороны Эшли Уильямса и Рамиро Фунеса Мори.

И хотя сейчас "Эвертон" играет очень достойно, Куман все равно считает позицию центрального защитника требующей усиления. Решением этой проблемы мерсисайдский клуб займется грядущим летом.

Как утверждает The Sun, до недавних пор приоритетной трансферной целью Кумана являлся его бывший подопечный Виргил Ван Дейк из "Саутгемптона", однако на игрока сборной Голландии претендуют и некоторые более серьезные клубы, конкуренцию с которыми "Эвертон" вряд ли выдержит.

Поэтому "ириски" переключили свое внимание на Майкла Кина, который, как и Ван Дейк, ярко проводит этот сезон. По информации издания, "Эвертон" является главным претендентом на 24-летнего англичанина, интерес к которому также приписывают "Челси".


Метки Бернли, Кин, слухи, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 28.02.2017 11:00

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Последние комментарии:




  1. maxvel 28.02.2017 12:04 # maxvel
    Бля лучшеб его вернули, а не линдельфа

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  2. van-der-slav 28.02.2017 11:45 # van-der-slav
    Что за фетиш на игроков мю у эвертона

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  3. fanat-superglora 28.02.2017 11:34 # fanat-superglora
    Уверенно посадил бы на банку Кэхила , ну или на бутылку

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  4. pestario 28.02.2017 11:30 # pestario
    лучше б манки обратно забоали бы его за стольничек фунтиков

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  5. muaxaxaxa 28.02.2017 11:30 # muaxaxaxa
    Буду рад за Кина если перейдет в Эве, и станет там основой.

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  6. largo-winch 28.02.2017 11:11 # largo-winch
    Ясно. А Джагиелку в Сандерленд не забудьте отправить

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  7. fc-zenit 28.02.2017 11:09 # fc-zenit
    даже середняки такие бабки запускают.

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