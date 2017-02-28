Райола допускает переход Доннаруммы в топ-клуб
Агент Мино Райола заявил, что голкипер Джалуиджи Доннарумма может покинуть "Милан", если после смены владельцев "россонери" не повысят свои амбиции.
В свои 18 лет Доннарумма демонстрирует впечатляющий футбол, заинтересовав некоторые топ-клубы Европы, включая грандов Премьер-Лиги. Подогревает ситуацию и тот факт, что от действующего контракта Джанлуиджи с "россонери" остается всего один полный сезон.
В данный момент Райола ожидает, что закончится процесс по приобретению "Милана" китайскими инвесторами. Если после этого "россонери" не вернутся в европейскую элиту, Мино будет готов увезти своего клиента с "Сан Сиро".
"Останется ли он в "Милане"? Пока я ничего не слышал от нового "Милана". Для меня "Милан" по-прежнему представляет Адриано Галлиани, а с новым "Миланом" я ни о чем не разговаривал".
"Заслуживает ли он выступать за великий "Милан"? Нет, он заслуживает выступать за великую команду. Я ни на ком не женат, и моя работа не состоит в том, чтобы поддерживать какую-либо одну команду".
"Думаю, единственной правильной вещью для меня будет посмотреть, каким станет "Милан". Это самый важный вопрос — вы спрашиваете насчет продления контракта, но вы не знаете, каким будет "Милан", — цитирует Райолу Daily Mail.
28.02.2017 10:00
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Последние комментарии:
год по контракту ? интересно
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сядет на лавку в любом клубе после первого косяка. пущай года 3 еще покатает в милане.
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Райолу только кэш интересует. Жирный мyдилa
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Милан уже не топ клуб?
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не усилит ни 1 топ клуб Англии.
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в Челсей этого топаря.
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