"Саутгемптон" не собирается устраивать распродажу звезд летом

Президент "Саутгемптона" Ральф Крюгер заявил, что грядущим летом его клуб не собирается устраивать традиционную распродажу своих звезд.

В последние годы клуб с "Сент Мэри" превратился в своего рода конвейер. Покупая молодых и талантливых игроков задешево или выращивая собственных воспитанников, затем "святые" их выгодно продавали.



Действуя по отработанной схеме, "Саутгемптон" выручил хорошие деньги за Адама Лаллану, Деяна Ловрена, Люка Шоу, Натаниэля Клайна, Моргана Шнайдерлена и других. Однако теперь "святые" хотят прервать эту традицию.



"Мы бы хотели сохранить этот коллектив вместе. Мы не хотим делать то, что делали каждое лето на протяжении трех предыдущих лет. Мы бы хотели отойти от этого, и мы ощущаем уверенность, что это лето пройдет намного спокойнее для "Саутгемптона", и нам удастся сохранить костяк команды для дальнейшего движения вперед в предстоящие годы".



"Это будет важно, если посмотреть, сколь превосходным коллективом мы обладаем прямо сейчас, и в сколь превосходный футбол мы играем. За нашей игрой приятно наблюдать, и быть частью этого тоже приятно", — сообщил Крюгер talkSPORT.