"Милан" и "Юнайтед" могут сделать предложения по Фабрегасу

Цеск Фабрегас Грядущим летом "Милан" может предложить 27 миллионов фунтов за полузащитника "Челси" Цеска Фабрегаса, который также интересен "Манчестер Юнайтед".

В этом сезоне 29-летний испанец является редким гостем в стартовом составе "синих", даже несмотря на отъезд со "Стэмфорд Бридж" в январе Джона Оби Микела и Оскара. В минувший уикенд против "Суонси" Фабрегас отметился всего лишь своим шестым появлением с первых минут при Антонио Конте в рамках Премьер-Лиги.

Если грядущим летом Конте захочет укрепить центр поля своей команды, то будущее Фабрегаса вновь может оказаться под вопросом. Как утверждает The Telegraph, за ситуацией вокруг экс-капитана "Арсенала" следят сразу несколько клубов.

Сообщается, что "Милан", находящийся в процессе смены владельцев, будет готов предложить "Челси" те самые 27 млн. фунтов, за которые в 2014 году Фабрегас переходил из "Барселоны". Также определенный интерес к Цеску проявляет главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо.

Сам Фабрегас, тем временем, опроверг слухи о том, что задумывался об уходе из "Челси" в январе, выразив надежду, что теперь его игровое время увеличится.

"Я уже говорил, что в этих слухах нет правды, и я хочу остаться. Я понимаю подобного рода сомнения, ведь я люблю играть с мячом, а при оборонительных действиях мне пришлось учиться действовать иначе".

"Но сейчас видно, что я очень хорошо адаптировался к философии нашего тренера и к тому, что он хочет. Надеюсь, я смогу научиться, чтобы играть еще больше", — приводит слова Фабрегаса Evening Standard.


Метки Милан, слухи, Фабрегас, Челси

Автор mihajlo   

Дата 28.02.2017 08:00

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Последние комментарии:




  1. abzal-7 28.02.2017 09:09 # abzal-7
    Отл. сыграл на последнем матче против Суонси. Гол и голевая передача. И отборы были. Хорошо сыграл. Видно что в форме. Дать надо ему шанс.

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  2. imfake 28.02.2017 09:08 # imfake
    можно взять как сменщика Эрреры в случае если Бастиан и Каррик уйдут, тем более стоит копейки

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  3. pistolero-lfc 28.02.2017 08:42 # pistolero-lfc
    скум уже его с Эррерой сравнивают. Ой лол) а ниче что оба испанцы, и Фабрегас всегда останется первоочередным выбором на сборную в какой бы говноформе он не пребывал?))

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  4. charlton 28.02.2017 08:37 # charlton
    И близко не ровня Эррере

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  5. largo-winch 28.02.2017 08:17 # largo-winch
    давайте в Сандерленд этого топаря.

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  6. stepan-jam-boss 28.02.2017 08:14 # stepan-jam-boss
    Нужен опорник а не это дно.

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  7. fred-the-red 28.02.2017 08:12 # fred-the-red
    А зачем он в мю. И так на его позицию игроков хватает. Еще и это дно кормить?

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  8. alarma 28.02.2017 08:03 # alarma
    Обсосетесь! Тем более скам

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  9. januzaj00 28.02.2017 08:01 # januzaj00
    У нас есть эррера!

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