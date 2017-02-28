"Милан" и "Юнайтед" могут сделать предложения по Фабрегасу
Грядущим летом "Милан" может предложить 27 миллионов фунтов за полузащитника "Челси" Цеска Фабрегаса, который также интересен "Манчестер Юнайтед".
В этом сезоне 29-летний испанец является редким гостем в стартовом составе "синих", даже несмотря на отъезд со "Стэмфорд Бридж" в январе Джона Оби Микела и Оскара. В минувший уикенд против "Суонси" Фабрегас отметился всего лишь своим шестым появлением с первых минут при Антонио Конте в рамках Премьер-Лиги.
Если грядущим летом Конте захочет укрепить центр поля своей команды, то будущее Фабрегаса вновь может оказаться под вопросом. Как утверждает The Telegraph, за ситуацией вокруг экс-капитана "Арсенала" следят сразу несколько клубов.
Сообщается, что "Милан", находящийся в процессе смены владельцев, будет готов предложить "Челси" те самые 27 млн. фунтов, за которые в 2014 году Фабрегас переходил из "Барселоны". Также определенный интерес к Цеску проявляет главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо.
Сам Фабрегас, тем временем, опроверг слухи о том, что задумывался об уходе из "Челси" в январе, выразив надежду, что теперь его игровое время увеличится.
"Я уже говорил, что в этих слухах нет правды, и я хочу остаться. Я понимаю подобного рода сомнения, ведь я люблю играть с мячом, а при оборонительных действиях мне пришлось учиться действовать иначе".
"Но сейчас видно, что я очень хорошо адаптировался к философии нашего тренера и к тому, что он хочет. Надеюсь, я смогу научиться, чтобы играть еще больше", — приводит слова Фабрегаса Evening Standard.
28.02.2017 08:00
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Последние комментарии:
Отл. сыграл на последнем матче против Суонси. Гол и голевая передача. И отборы были. Хорошо сыграл. Видно что в форме. Дать надо ему шанс.
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можно взять как сменщика Эрреры в случае если Бастиан и Каррик уйдут, тем более стоит копейки
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скум уже его с Эррерой сравнивают. Ой лол) а ниче что оба испанцы, и Фабрегас всегда останется первоочередным выбором на сборную в какой бы говноформе он не пребывал?))
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И близко не ровня Эррере
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давайте в Сандерленд этого топаря.
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Нужен опорник а не это дно.
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А зачем он в мю. И так на его позицию игроков хватает. Еще и это дно кормить?
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Обсосетесь! Тем более скам
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У нас есть эррера!
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