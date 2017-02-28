"Милан" и "Юнайтед" могут сделать предложения по Фабрегасу

Грядущим летом "Милан" может предложить 27 миллионов фунтов за полузащитника "Челси" Цеска Фабрегаса, который также интересен "Манчестер Юнайтед".

В этом сезоне 29-летний испанец является редким гостем в стартовом составе "синих", даже несмотря на отъезд со "Стэмфорд Бридж" в январе Джона Оби Микела и Оскара. В минувший уикенд против "Суонси" Фабрегас отметился всего лишь своим шестым появлением с первых минут при Антонио Конте в рамках Премьер-Лиги.



Если грядущим летом Конте захочет укрепить центр поля своей команды, то будущее Фабрегаса вновь может оказаться под вопросом. Как утверждает The Telegraph, за ситуацией вокруг экс-капитана "Арсенала" следят сразу несколько клубов.



Сообщается, что "Милан", находящийся в процессе смены владельцев, будет готов предложить "Челси" те самые 27 млн. фунтов, за которые в 2014 году Фабрегас переходил из "Барселоны". Также определенный интерес к Цеску проявляет главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо.



Сам Фабрегас, тем временем, опроверг слухи о том, что задумывался об уходе из "Челси" в январе, выразив надежду, что теперь его игровое время увеличится.



"Я уже говорил, что в этих слухах нет правды, и я хочу остаться. Я понимаю подобного рода сомнения, ведь я люблю играть с мячом, а при оборонительных действиях мне пришлось учиться действовать иначе".



"Но сейчас видно, что я очень хорошо адаптировался к философии нашего тренера и к тому, что он хочет. Надеюсь, я смогу научиться, чтобы играть еще больше", — приводит слова Фабрегаса Evening Standard.