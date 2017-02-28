Питер Мур станет новым исполнительным директором "Ливерпуля"
Новым исполнительным директором "Ливерпуля" станет 62-летний Питер Мур, который перейдет на работу в мерсисайдский клуб из компании Electronic Arts.
Напомним, в начале этого месяца "красные" официально объявили о расставании с Яном Эйром, хотя изначально тот должен был оставить свой пост ради работы в "Мюнхен 1860" только в конце этого сезона.
И вот сейчас владельцы "Ливерпуля" из Fenway Sports Group определились с заменой для Эйра. Таковой станет их Мур, ранее занимавший высокопоставленные должности в Microsoft, SEGA и Reebok.
В ближайшие месяцы Питер, уроженец Ливерпуля, выполнит оставшиеся обязательства перед EA, а уже летом приступит к работе на "Энфилде".
28.02.2017 07:00
Просмотров: 1169
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
В Фифе 18 сделает Ливерпуль самой сильной командой
(ответить)
Помню гонял в фифу 99 на сеге,были времена...
(ответить)
Человек знакомый с футболом только по компьютерной игре паршивого качества будет управлять Ливерпулем. Неудивительно что они в жопе.
(ответить)
Йоу! Теперь монейбалл не только в ФИФА, Но и Реальности!!!
(ответить)
ну норм щетай с фифой знаком не по наслышке
во что от лестера всос животворящий делает
(ответить)
теперь будем покупать только тех, кто тащит в fifa!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий