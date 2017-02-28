Питер Мур станет новым исполнительным директором "Ливерпуля"

Новым исполнительным директором "Ливерпуля" станет 62-летний Питер Мур, который перейдет на работу в мерсисайдский клуб из компании Electronic Arts.

Напомним, в начале этого месяца "красные" официально объявили о расставании с Яном Эйром, хотя изначально тот должен был оставить свой пост ради работы в "Мюнхен 1860" только в конце этого сезона.



И вот сейчас владельцы "Ливерпуля" из Fenway Sports Group определились с заменой для Эйра. Таковой станет их Мур, ранее занимавший высокопоставленные должности в Microsoft, SEGA и Reebok.



В ближайшие месяцы Питер, уроженец Ливерпуля, выполнит оставшиеся обязательства перед EA, а уже летом приступит к работе на "Энфилде".