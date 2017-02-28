Питер Мур станет новым исполнительным директором "Ливерпуля"

Питер Мур Новым исполнительным директором "Ливерпуля" станет 62-летний Питер Мур, который перейдет на работу в мерсисайдский клуб из компании Electronic Arts.

Напомним, в начале этого месяца "красные" официально объявили о расставании с Яном Эйром, хотя изначально тот должен был оставить свой пост ради работы в "Мюнхен 1860" только в конце этого сезона.

И вот сейчас владельцы "Ливерпуля" из Fenway Sports Group определились с заменой для Эйра. Таковой станет их Мур, ранее занимавший высокопоставленные должности в Microsoft, SEGA и Reebok.

В ближайшие месяцы Питер, уроженец Ливерпуля, выполнит оставшиеся обязательства перед EA, а уже летом приступит к работе на "Энфилде".


Метки Ливерпуль, Мур, Эйр

Автор mihajlo   

Дата 28.02.2017 07:00

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Последние комментарии:




  1. charlton 28.02.2017 08:35 # charlton
    В Фифе 18 сделает Ливерпуль самой сильной командой

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  2. leonardo91 28.02.2017 07:59 # leonardo91
    Помню гонял в фифу 99 на сеге,были времена...

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  3. stepan-jam-boss 28.02.2017 07:51 # stepan-jam-boss
    Человек знакомый с футболом только по компьютерной игре паршивого качества будет управлять Ливерпулем. Неудивительно что они в жопе.

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  4. largo-winch 28.02.2017 07:28 # largo-winch
    Йоу! Теперь монейбалл не только в ФИФА, Но и Реальности!!!

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  5. j-silver 28.02.2017 07:08 # j-silver
    ну норм щетай с фифой знаком не по наслышке
    во что от лестера всос животворящий делает

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  6. kos9k 28.02.2017 07:08 # kos9k
    теперь будем покупать только тех, кто тащит в fifa!

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