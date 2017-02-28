Венгер отклонил роскошное предложение из Китая

Наставник "Арсенала" Арсен Венгер отверг предложение из Китая, где его были готовы сделать самым высокооплачиваемым тренером мира с зарплатой в 30 миллионов фунтов в год.

Как известно, контракт Венгера с "канонирам" по-прежнему истекает в конце этого сезона. Клуб с "Эмирейтс" достаточно давно предложил 67-летнему французу новую сделку на два года, однако Арсен не спешит с решением относительно своего будущего.



По информации The Telegraph, этой ситуацией пытался воспользоваться неназванный клуб китайской Суперлиги, предложивший Венгеру многолетний контракт на роскошных условиях.



Если бы Венгер согласился на это предложение, то смог бы получать в два раза больше Хосепа Гвардиолы из "Манчестер Сити", самого высокооплачиваемого тренера мира на данный момент, и в три с лишним раза больше, чем сам Арсен сейчас получает в "Арсенале".



Однако Венгер отверг это предложение и дал понять, что не собирается уезжать в Китай даже летом. Если контракт с "Арсеналом" не будет продлен, Арсен предпочтет отправиться в одну из ведущих лиг Европы.



Хозяин "канониров" Стэн Кроенке совершенно не желает терять Венгера и готов увеличить его зарплату по новому контракту с 8 до 10 млн. фунтов. Однако Арсен уже дал понять своему клубу, что его решение не будет зависеть от финансовых условий.