Клопп: "Все мы сражаемся за свое будущее в "Ливерпуле"

После разочаровывающего поражения от "Лестера" со счетом 3:1 главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп предупредил своих подопечных, то те играют за свое будущее в клубе.

В последние недели "лисы" демонстрировали просто удручающий футбол, а незадолго до домашнего матча с "Ливерпулем" лишились своего главного тренера. Однако "красные" не смогли этим воспользоваться и внезапно столкнулись с преобразившимся соперником.



Безоговорочное поражение 3:1 сильно осложнило задачу "Ливерпуля" по завоеванию места в топ-4 Премьер-Лиги, и Клопп поспешил предупредить своих игроков, что некоторым это может стоить будущего в клубе.



"Я не переживаю. Вероятно, мне стоило бы, но у нас есть неделя, чтобы подготовиться к следующему матчу. Все мы играем за свое будущее здесь. Я не хочу показаться слишком серьезным, но это так. Мы можем играть лучше, а когда нам это не удается, это расстраивает. Слава Богу, что нам не придется снова играть завтра. Теперь мы опять обязаны отреагировать", — цитирует Клоппа Daily Mirror.