"Лестер" в ярком стиле переиграл "Ливерпуль"

Данни Дринкуотер Оставшись без главного тренера, "Лестер" невероятным образом преобразился и провел свой, возможно, лучший матч в этом сезоне, уверенно переиграв "Ливерпуль" со счетом 3:1.

После поражения 2:1 в Севилье в стартовом составе у "лис" появился Синдзи Окадзаки, заменив Ахмеда Мусу.

Одним изменением ограничился и тренер "красных" Юрген Клопп, выпустив Эмре Джана вместо получившего травму на тренировке Джордана Хендерсона.

Первые 10 минут матча прошли под диктовку хозяев "Кинг Пауэр". На седьмой минуте Окадзаки головой подправлял удар партнера, однако голкипер "Ливерпуля" Симон Миньоле совершил отличный сейв.

Вскоре "красные" несколько отодвинули игру от своих ворот и смогли подержать мяч, но на 20-й минуте Миньоле снова пришлось спасать свою команду, когда головой бил Джейми Варди.

"Лестер" смотрелся гораздо лучше соперника и свой очередной момент создал на 28-й минуте. Марк Олбрайтон из центра поля сделал передачу меж двух защитников на выход Варди. Джейми убежал от опекунов, ворвался в штрафную по правому краю и пробил мимо Миньоле в ближний угол ворот — 1:0.

Открыв счет, хозяева не стали сбавлять обороты и на 39-й минуте развили свое преимущество. Джеймс Милнер головой выбил мяч за пределы штрафной, но прямо на Данни Дринкуотера, который немедленно нанес удар в касание с подъема — 2:0.

В перерыве Юрген Клопп привел свою команду в чувство. "Ливерпуль" проснулся и принялся атаковать, правда, на ударные позиции выходил с огромным трудом.

"Лисы" в свою очередь перешли на контратаки, и на 60-й минуте эта стратегия позволила им сделать счет разгромным. Кристиан Фукс сыграл в стенку с Риядом Махрезом на левом фланге, а затем навесил в центр штрафной, откуда Варди кивком головы послал мяч в ворота — 3:0.

Третий гол по-настоящему разозлил "красных" — терять им было уже нечего, и они отчаянно пошли вперед. На 68-й минуте Филиппе Коутиньо подхватил мяч на подступах к штрафной, сделал несколько шагов вперед и затем пробил низом в угол ворот — 3:1.

Однако вернуть интригу "Ливерпуль" так и не смог. "Лестер" вовремя добавил и снова принялся угрожать воротам Миньоле. Забить больше никому не удалось.

Увольнение Клаудио Раньери неожиданным образом преобразило "Лестер". Возможно, дело даже не в самом факте ухода итальянца, а в том негативе, что обрушился на игроков, которые были заподозрены в заговоре против своего бывшего тренера. Так или иначе, "лисам" удалось отдалиться от зоны вылета, а "Ливерпуль" осложнил свою задачу по попаданию в топ-4.

"Лестер" — "Ливерпуль". Отчет о матче


Метки Лестер, Ливерпуль, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 28.02.2017 00:55

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Последние комментарии:




  1. fc-man-un-1878 28.02.2017 03:30 # fc-man-un-1878
    лузерпуль возвращается
    клопп аут

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  2. ratamahatta 28.02.2017 03:12 # ratamahatta
    Ливерпуль возвращается!! Клопп топ

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  3. mazinho-united 28.02.2017 02:57 # mazinho-united
    Все, хорош ребята, они уже захлебнулись)

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  4. parfirchik 28.02.2017 02:47 # parfirchik
    Мда... Щас бы в 2017 собираться смотреть как колбаса горит...

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  5. parfirchik 28.02.2017 02:42 # parfirchik
    Такой суешь колбасу куда ни попадя, а тамна ней скачут... А через неделю-другую уже на гриле жарят... (С) Ю-ген К.

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  6. blackdreamer 28.02.2017 02:21 # blackdreamer
    не будет никакой игры пока в старте выходят ебаные косоногие минолеты , лукасы , джаны и нет усилений должных , тут хоть кого ставь когда нет состава - нет игры , на одном скакании клопа в лч не попасть , жаль - очеденой сезон из за жадных пидарасов америкосов

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  7. manreds 28.02.2017 01:47 # manreds
    Отдых на Ла Манге явно пошёл на пользу.

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  8. spasitel 28.02.2017 01:46 # spasitel
    1 сосисочник адекват появляется после всосов ливера. Остальные под шконку и ждут. Ну не xyeсосы ли?

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  9. manuser2003 28.02.2017 01:35 # manuser2003
    Норм клопяра порядок наводит в этой помойке. Продолжай ахахахах

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  10. beatles-red 28.02.2017 01:33 # beatles-red
    Какой нахой синий кит, когда ты болела лфк. 38 туров, чтобы ты мог придумать подходящий способ сдохнуть

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  11. l6-25-48l 28.02.2017 01:30 # l6-25-48l
    На фоне позора сливера, все начали забывать, что
    6 25 48.
    Скамов обссыкать не бросим !

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  12. spasitel 28.02.2017 01:28 # spasitel
    Еще бы от тупых пенсов очистить фапл и профит. А то, сидят и тупят понижая iq всей фапли

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  13. from-the-kop 28.02.2017 01:25 # from-the-kop
    Если со Суонси Ливерпуль нащупал дно, то с Лестером он его пробил.

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  14. mdfjvnlabngmlas 28.02.2017 01:24 # mdfjvnlabngmlas
    в махачкале опять горит помойка с черными выродками олаха.

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  15. white-power 28.02.2017 01:17 # white-power
    кинул кость гомельскому куесосу, так он сразу ее схавал)))0
    молодец пёсик, реагирует на команды

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  16. liverpool-kutais 28.02.2017 01:17 # liverpool-kutais
    Помойка сука

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  17. mancunia-planet 28.02.2017 01:14 # mancunia-planet
    чёт куесософ всех мастей не видно, сразу попрятались олухи)
    ахахааа...

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  18. mdfjvnlabngmlas 28.02.2017 01:14 # mdfjvnlabngmlas
    псевдодаг никогда не слышал о таком сайте, как майскор.
    настоящий тупой черножопый.

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  19. anti-skvozer 28.02.2017 01:13 # anti-skvozer
    Тяжелейший январь позади (c)

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  20. andros13 28.02.2017 01:12 # andros13
    1 победа МЮ и они в четверке

    кек

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