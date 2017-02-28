"Лестер" в ярком стиле переиграл "Ливерпуль"

Оставшись без главного тренера, "Лестер" невероятным образом преобразился и провел свой, возможно, лучший матч в этом сезоне, уверенно переиграв "Ливерпуль" со счетом 3:1.

После поражения 2:1 в Севилье в стартовом составе у "лис" появился Синдзи Окадзаки, заменив Ахмеда Мусу.



Одним изменением ограничился и тренер "красных" Юрген Клопп, выпустив Эмре Джана вместо получившего травму на тренировке Джордана Хендерсона.



Первые 10 минут матча прошли под диктовку хозяев "Кинг Пауэр". На седьмой минуте Окадзаки головой подправлял удар партнера, однако голкипер "Ливерпуля" Симон Миньоле совершил отличный сейв.



Вскоре "красные" несколько отодвинули игру от своих ворот и смогли подержать мяч, но на 20-й минуте Миньоле снова пришлось спасать свою команду, когда головой бил Джейми Варди.



"Лестер" смотрелся гораздо лучше соперника и свой очередной момент создал на 28-й минуте. Марк Олбрайтон из центра поля сделал передачу меж двух защитников на выход Варди. Джейми убежал от опекунов, ворвался в штрафную по правому краю и пробил мимо Миньоле в ближний угол ворот — 1:0.



Открыв счет, хозяева не стали сбавлять обороты и на 39-й минуте развили свое преимущество. Джеймс Милнер головой выбил мяч за пределы штрафной, но прямо на Данни Дринкуотера, который немедленно нанес удар в касание с подъема — 2:0.



В перерыве Юрген Клопп привел свою команду в чувство. "Ливерпуль" проснулся и принялся атаковать, правда, на ударные позиции выходил с огромным трудом.



"Лисы" в свою очередь перешли на контратаки, и на 60-й минуте эта стратегия позволила им сделать счет разгромным. Кристиан Фукс сыграл в стенку с Риядом Махрезом на левом фланге, а затем навесил в центр штрафной, откуда Варди кивком головы послал мяч в ворота — 3:0.



Третий гол по-настоящему разозлил "красных" — терять им было уже нечего, и они отчаянно пошли вперед. На 68-й минуте Филиппе Коутиньо подхватил мяч на подступах к штрафной, сделал несколько шагов вперед и затем пробил низом в угол ворот — 3:1.



Однако вернуть интригу "Ливерпуль" так и не смог. "Лестер" вовремя добавил и снова принялся угрожать воротам Миньоле. Забить больше никому не удалось.



Увольнение Клаудио Раньери неожиданным образом преобразило "Лестер". Возможно, дело даже не в самом факте ухода итальянца, а в том негативе, что обрушился на игроков, которые были заподозрены в заговоре против своего бывшего тренера. Так или иначе, "лисам" удалось отдалиться от зоны вылета, а "Ливерпуль" осложнил свою задачу по попаданию в топ-4.



"Лестер" — "Ливерпуль". Отчет о матче