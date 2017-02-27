"Тяньцзинь Цюаньцзянь" действительно пытался купить Косту в январе

Владелец "Тяньцзинь Цюаньцзянь" Шу Юхуи подтвердил, что его клуб действительно пытался приобрести нападающего "Челси" Диего Косту в зимнее трансферное окно.

Как известно, Коста и его тренер Антонио Конте до сих пор хранят молчание относительно интереса китайского клуба к Диего, на фоне чего, как поговаривают, между игроком и тренером разгорелся конфликт во время тренировки "синих" в прошлом месяце.



Однако Юхуи настаивает, что "Тяньцзинь Цюаньцзянь" действительно интересовался Костой, а также не исключает, что летом этот интерес будет возобновлен.



"В прошлом году мы предприняли попытку купить Пато, однако он не был готов приехать к нам, потому что мы все еще выступали во втором дивизионе. После нашего повышения в классе он приехал".



"Также мы сделали предложения насчет Диего Косты и других звезд. Посмотрим, кто присоединится к нам в июне, но я могу вас заверить, что наши новички будут того же уровня, что и Коста. Рассуждая теоретически, наш трансферный бюджет на лето безграничен. Мы можем нацелиться, на кого пожелаем", — цитирует Юхуи Daily Mirror.



Французское издание SFR Sport добавляет, что предложение "Тяньцзинь Цюаньцзянь" по Косте составило 90 миллионов фунтов. Самому Диего был предложен контракт на три года стоимостью 85 млн. фунтов.