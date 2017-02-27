Люк Шоу готов покинуть "Юнайтед" летом

Защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу считает несправедливым отношение к себе со стороны главного тренера Жозе Моуриньо и собирается покинуть "Олд Траффорд" грядущим летом.

С начала декабря Шоу отметился лишь одним появлением на футбольном поле, а на ответный поединок Лиги Европы против "Сент-Этьена" и на финальный матч Кубка Лиги против "Саутгемптона" в минувший уикенд даже не попадал в заявку.



Напомним, недавно Моуриньо публично призвал своего подопечного упорнее работать на тренировках и ждать своего шанса, как ранее в этом сезоне делал Генрих Мхитарян. Однако 21-летний игрок сборной Англии опасается, что Жозе уже сложил свое мнение о нем.



Как сообщает Squawka в эксклюзивном материале, недоверие со стороны Моуриньо вызывает у Люка чувство глубокого разочарования. Шоу расстроен, что слева в обороне тренер предпочитает использовать кого угодно — даже Маркоса Рохо и Эшли Янга — но только не его.



В сложившейся ситуации у Люка даже появились подозрения, что Моуриньо все еще обижен на него за то, что летом 2014, покидая "Саутгемптон", он отказался перейти к Жозе в "Челси" и предпочел отправиться в "Юнайтед".



Если до конца сезона ситуация с игровым временем не изменится в лучшую сторону, Шоу будет готов решиться на смену клуба.