Люк Шоу готов покинуть "Юнайтед" летом
Защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу считает несправедливым отношение к себе со стороны главного тренера Жозе Моуриньо и собирается покинуть "Олд Траффорд" грядущим летом.
С начала декабря Шоу отметился лишь одним появлением на футбольном поле, а на ответный поединок Лиги Европы против "Сент-Этьена" и на финальный матч Кубка Лиги против "Саутгемптона" в минувший уикенд даже не попадал в заявку.
Напомним, недавно Моуриньо публично призвал своего подопечного упорнее работать на тренировках и ждать своего шанса, как ранее в этом сезоне делал Генрих Мхитарян. Однако 21-летний игрок сборной Англии опасается, что Жозе уже сложил свое мнение о нем.
Как сообщает Squawka в эксклюзивном материале, недоверие со стороны Моуриньо вызывает у Люка чувство глубокого разочарования. Шоу расстроен, что слева в обороне тренер предпочитает использовать кого угодно — даже Маркоса Рохо и Эшли Янга — но только не его.
В сложившейся ситуации у Люка даже появились подозрения, что Моуриньо все еще обижен на него за то, что летом 2014, покидая "Саутгемптон", он отказался перейти к Жозе в "Челси" и предпочел отправиться в "Юнайтед".
Если до конца сезона ситуация с игровым временем не изменится в лучшую сторону, Шоу будет готов решиться на смену клуба.
27.02.2017 21:00
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Последние комментарии:
Шон Уильям Скотт
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Ну если авторитетная Squawka пишет...
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В аснл
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yeбывай шакал бесхребетный.
Такие нам не нужны, чуть присел на лавку и получил немного критики, так сразу бежать. Вон на рохоса, фелейни, джонса тонны урины выливаются, а им пох, 100%манки
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чё за вброс
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распиаренный бичара оказался дном? даланвам...он же топ и тд
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