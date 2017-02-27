Люк Шоу готов покинуть "Юнайтед" летом

Люк Шоу Защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу считает несправедливым отношение к себе со стороны главного тренера Жозе Моуриньо и собирается покинуть "Олд Траффорд" грядущим летом.

С начала декабря Шоу отметился лишь одним появлением на футбольном поле, а на ответный поединок Лиги Европы против "Сент-Этьена" и на финальный матч Кубка Лиги против "Саутгемптона" в минувший уикенд даже не попадал в заявку.

Напомним, недавно Моуриньо публично призвал своего подопечного упорнее работать на тренировках и ждать своего шанса, как ранее в этом сезоне делал Генрих Мхитарян. Однако 21-летний игрок сборной Англии опасается, что Жозе уже сложил свое мнение о нем.

Как сообщает Squawka в эксклюзивном материале, недоверие со стороны Моуриньо вызывает у Люка чувство глубокого разочарования. Шоу расстроен, что слева в обороне тренер предпочитает использовать кого угодно — даже Маркоса Рохо и Эшли Янга — но только не его.

В сложившейся ситуации у Люка даже появились подозрения, что Моуриньо все еще обижен на него за то, что летом 2014, покидая "Саутгемптон", он отказался перейти к Жозе в "Челси" и предпочел отправиться в "Юнайтед".

Если до конца сезона ситуация с игровым временем не изменится в лучшую сторону, Шоу будет готов решиться на смену клуба.


Метки Манчестер Юнайтед, Шоу

Автор mihajlo   

Дата 27.02.2017 21:00

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  1. kabanusco 27.02.2017 21:57 # kabanusco
    Шон Уильям Скотт

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  2. dragonishka 27.02.2017 21:50 # dragonishka
    Ну если авторитетная Squawka пишет...

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  3. toledo 27.02.2017 21:34 # toledo
    В аснл

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  4. barstreetboy 27.02.2017 21:17 # barstreetboy
    yeбывай шакал бесхребетный.
    Такие нам не нужны, чуть присел на лавку и получил немного критики, так сразу бежать. Вон на рохоса, фелейни, джонса тонны урины выливаются, а им пох, 100%манки

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  5. mancunia-planet 27.02.2017 21:04 # mancunia-planet
    чё за вброс

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  6. tabooo 27.02.2017 21:01 # tabooo
    распиаренный бичара оказался дном? даланвам...он же топ и тд

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