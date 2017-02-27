Азар: "Челси" знает, что делает"
Вингер "Челси" Эден Азар заявил, что опыт побед в Премьер-Лиге поможет "синим" выиграть чемпионский титул под руководством Антонио Конте.
Несмотря на то, что в начале года "синие" прервали свою длительную серию из побед и позволили конкурентам приблизиться в таблице, впоследствии "Челси" только увеличил темп и теперь уже на 10 очков опережает ближайшего преследователя.
По словам Азара, причина такой безжалостной игры скрывается за опытом, который команда получила после победы в Премьер-Лиге два года назад. Повторить это достижение гораздо проще, уверяет бельгиец.
"Мы просто остаемся профессионалами. Два года назад мы уже выигрывали титул, поэтому теперь знаем, что от нас требуется в остатке сезона".
"Мы возглавляем Премьер-Лигу на протяжении нескольких месяцев и хотим остаться на вершине в конце кампании. Наша задач – успешно продвигаться к этой цели от игры к игре", - цитирует Азара Goal.
27.02.2017 20:00
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просефианал
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Лютый топарь!
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eto horoco
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Наша главная крыса в команде, но играет норм, когда не крысит!
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Заявил, поведал! Адмены наконец-то пополнили словарный запас, а то вечно у них все признавались, как-будто их мусора кололи)))
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"Азар - лучший игрок в мире прямо сейчас" - женька , бывший нап амкара, ведущий матчтв, мой корефан
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здарова педики, я новенький
Челси чемпик
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Топарь. Лучший в эйпиэл!
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