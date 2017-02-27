Азар: "Челси" знает, что делает"

Вингер "Челси" Эден Азар заявил, что опыт побед в Премьер-Лиге поможет "синим" выиграть чемпионский титул под руководством Антонио Конте.

Несмотря на то, что в начале года "синие" прервали свою длительную серию из побед и позволили конкурентам приблизиться в таблице, впоследствии "Челси" только увеличил темп и теперь уже на 10 очков опережает ближайшего преследователя.



По словам Азара, причина такой безжалостной игры скрывается за опытом, который команда получила после победы в Премьер-Лиге два года назад. Повторить это достижение гораздо проще, уверяет бельгиец.



"Мы просто остаемся профессионалами. Два года назад мы уже выигрывали титул, поэтому теперь знаем, что от нас требуется в остатке сезона".



"Мы возглавляем Премьер-Лигу на протяжении нескольких месяцев и хотим остаться на вершине в конце кампании. Наша задач – успешно продвигаться к этой цели от игры к игре", - цитирует Азара Goal.