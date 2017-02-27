Азар: "Челси" знает, что делает"

Эден Азар Вингер "Челси" Эден Азар заявил, что опыт побед в Премьер-Лиге поможет "синим" выиграть чемпионский титул под руководством Антонио Конте.

Несмотря на то, что в начале года "синие" прервали свою длительную серию из побед и позволили конкурентам приблизиться в таблице, впоследствии "Челси" только увеличил темп и теперь уже на 10 очков опережает ближайшего преследователя.

По словам Азара, причина такой безжалостной игры скрывается за опытом, который команда получила после победы в Премьер-Лиге два года назад. Повторить это достижение гораздо проще, уверяет бельгиец.

"Мы просто остаемся профессионалами. Два года назад мы уже выигрывали титул, поэтому теперь знаем, что от нас требуется в остатке сезона".

"Мы возглавляем Премьер-Лигу на протяжении нескольких месяцев и хотим остаться на вершине в конце кампании. Наша задач – успешно продвигаться к этой цели от игры к игре", - цитирует Азара Goal.



Метки Азар, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 27.02.2017 20:00

Количество просмотров Просмотров: 1462

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. abracadabra55 27.02.2017 20:47 # abracadabra55
    просефианал

    (ответить)

  2. ask 27.02.2017 20:41 # ask
    Лютый топарь!

    (ответить)

  3. klim1899 27.02.2017 20:28 # klim1899
    eto horoco

    (ответить)

  4. chelsi2005 27.02.2017 20:27 # chelsi2005
    Наша главная крыса в команде, но играет норм, когда не крысит!

    (ответить)

  5. lancerlancer1 27.02.2017 20:09 # lancerlancer1
    Заявил, поведал! Адмены наконец-то пополнили словарный запас, а то вечно у них все признавались, как-будто их мусора кололи)))

    (ответить)

  6. j-silver 27.02.2017 20:08 # j-silver
    "Азар - лучший игрок в мире прямо сейчас" - женька , бывший нап амкара, ведущий матчтв, мой корефан

    (ответить)

  7. totsamyi 27.02.2017 20:04 # totsamyi
    здарова педики, я новенький
    Челси чемпик

    (ответить)

  8. chelsea88 27.02.2017 20:02 # chelsea88
    Топарь. Лучший в эйпиэл!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: