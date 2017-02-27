Клопп не верит, что игроки "Лестера" повлияли на судьбу Раньери

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп не верит, что игроки "Лестера" могли поспособствовать увольнению Клаудио Раньери из клуба.

Сразу после ухода Раньери с "Кинг-Пауэр" в прессе появились предположения, что решение об увольнении 65-летнего итальянца владельцы клуба приняли после разговора с ведущими игроками "Лестера".



Чуть позже Джейми Варди, Каспер Шмейхель и Марк Олбрайтон выступили с опровержением этой информации, отрицая свое вмешательство в судьбу тренера. Клопп тоже не верит, что у футболистов был мотив и, самое главное, возможности, чтобы повлиять на решение руководства.



"У современного поколения игроков нет такого влияния на владельцев клуба, какое было в прошлом. Все решения в клубе принимает правление и совет директоров. Пока игроки общаются между собой, никаких проблем не возникает. Но если они начинают говорить с руководством о главном тренере, нужно держать ухо востро".



"Разумеется, футболисты должны иметь власть в клубе, но уж точно не в вопросе увольнения тренера. Если же им просо задали вопрос о ситуации в команде, они были вправе высказать своё мнение", - цитирует Клоппа The Independent.