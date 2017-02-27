Райола: "Лукаку подпишет новый контракт с "Эвертоном"

Агент Мино Райола объявил, что вероятность подписания нового контракта между нападающим Ромелу Лукаку и "Эвертоном" возросла до "99.99999999 процентов".

О том, что Лукаку намерен связать будущее с мерсисайдским клубом, Райола говорил еще перед зимним трансферным окном. Незадолго до Рождества агент игрока сборной Бельгии оценил вероятность новой сделки в 99.9 процентов.



По прошествии двух месяцев вероятность нового контракта 23-летнего Лукаку с "ирискам" лишь возросла. Теперь у Райолы нет никаких сомнений, что Ромелу останется на "Гудисон Парк".



"Да, сделка согласована. На сколько процентов? На 99.99999999! Мы подпишем новый долгосрочный контракт, так что можно уверенно говорить о нашем намерении остаться".



"В футболе не всегда так бывает, что контракты действуют до даты своего истечения, но любой контракт — это всегда соглашение двух сторон. Если когда-нибудь одна из сторон решит, что будет лучше расстаться, то так тому и быть. Но в данный момент он предпочитает остаться в "Эвертоне", — сообщил Райола talkSPORT.



Добавим, что в минувший уикенд против "Сандерленда" Лукаку забил свой 17-й гол за "Эвертон" в этом сезоне Премьер-Лиги, благодаря чему сравнялся с Алексисом Санчесом и Харри Кейном во главе бомбардирской гонки — правда, в отличие от чилийца и англичанина, все 17 своих голов Ромелу оформил с игры.