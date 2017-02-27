Будущее Ибрагимовича не зависит от попадания МЮ в Лигу Чемпионов

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович заявил, что его будущее в клубе не зависит от того, попадут ли "красные дьяволы" в Лигу Чемпионов на следующий сезон.

В минувшее воскресенье 35-летний швед в очередной раз доказал свою важность для команды, своим дублем обеспечив победу над "Саутгемптоном" в финальном матче Кубка Лиги (3:2).



Однако контракт Ибрагимович по-прежнему истекает в конце сезона, и пока Златан не знает, останется ли он в "Юнайтед" на следующий сезон.



"Время покажет. Мне кажется, что в данный момент важно сосредоточиться на текущей ситуации — впереди еще два месяца сезона, и многие говорили, что я не смогу делать то, что делаю".



"Нет, мое будущее не зависит от попадания в Лигу Чемпионов. Когда я пришел сюда, то клуб не участвовал в Лиге Чемпионов. Так что Лига Чемпионов не имеет к этому никакого отношения. Кто-то выдумал историю, что я не продлю контракт, если мы не попадем в Лигу Чемпионов, но это здесь совершенно не при чем".



"Думаю, на протяжении своей карьеры важно чувствовать правильные моменты. Я не приезжал в Англию, потому что для этого не было подходящего момента. Я приехал, когда этот момент случился. Если мы говорим о моем приезде сюда, то клуб должен благодарить тренера, потому что именно он позвонил и позвал меня сюда. Иначе меня бы здесь не было. Кроме того, двое моих детей хотели видеть меня в "Юнайтед".



"Я останусь на топ-уровне. Я не сыграю ни одного матча только за то, что являюсь Ибрагимовичем, и за свои прошлые заслуги. Если я не буду играть хорошо, не буду обеспечивать результат, я не буду играть. Я не такой, как другие игроки, которые играют только потому, что они сделали себе отличную карьеру и имя. Я буду играть, пока смогу давать результат".



"Я не помышлял о переходе сюда, но затем дети начали требовать этого, плюс позвонил Жозе, и вот я здесь. Да, мои дети хотели, чтобы я играл за "Юнайтед", потому что лично я сам думал о другом. У меня с Жозе особенные отношения, поэтому, когда он позвонил, я лишь спросил: "Скажи, какой номер мне взять?"



"Мои дети довольны тем, как идут мои дела. Но на сей раз, я главный, не они", — цитирует Ибрагимовича The Telegraph.



Агент шведа Мино Райола также поведал, что Ибрагимович пока не определился с продлением своего контракта.



"Я не исключаю ни один из сценариев. Произойти может что угодно, поэтому посмотрим. Сейчас мы сосредоточены на следующем кубке. Кубок Лиги — это очень важный трофей, это был очень эмоциональный момент для него, для меня и для Моуриньо. Поэтому пускай они постараются дать фанатам еще несколько кубков", — сообщил Райола talkSPORT.