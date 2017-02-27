"Арсенал" отпустил главу своей академии в "Вольфсбург"

Арсен Венгер и Андриес Йонкер "Арсенал" официально объявил о расставании с главой своей академии Андриеcом Йонкерером, который согласился занять пост рулевого "Вольфсбурга".

Напомним, Йонкер присоединился к "канонирам" в июле 2014. С тех пор Андриес приложил руку к развитию нескольких молодых игроков, которые уже стучатся в дверь первой команды или близки к этому.

Успехи 54-летнего Йонкера не остались незамеченными на родине, и вот сегодня Андриес вернулся в "Вольфсбург", где ему уже довелось поработать ассистентом. Контракт талантливого тренера с клубом Бундеслиги рассчитан до конца сезона.

Добавим, что ранее в своей карьере Йонкер также трудился помощником у Луи Ван Галя в "Барселоне" и "Баварии". Теперь у Андриеса появилась реальная возможность попробовать себя в качестве самостоятельного специалиста.


Метки Арсенал, Вольфсбург, Йонкер, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 27.02.2017 16:00

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Последние комментарии:




  1. olzhas123 27.02.2017 16:35 # olzhas123
    Молодец! Надеюсь наш воспитанник приблизит " волков " к топам!

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  2. largo-winch 27.02.2017 16:32 # largo-winch
    не хочет быть преемником Венгерыча

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  3. mancunia-planet 27.02.2017 16:15 # mancunia-planet
    Удачи

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