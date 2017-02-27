"Арсенал" отпустил главу своей академии в "Вольфсбург"
"Арсенал" официально объявил о расставании с главой своей академии Андриеcом Йонкерером, который согласился занять пост рулевого "Вольфсбурга".
Напомним, Йонкер присоединился к "канонирам" в июле 2014. С тех пор Андриес приложил руку к развитию нескольких молодых игроков, которые уже стучатся в дверь первой команды или близки к этому.
Успехи 54-летнего Йонкера не остались незамеченными на родине, и вот сегодня Андриес вернулся в "Вольфсбург", где ему уже довелось поработать ассистентом. Контракт талантливого тренера с клубом Бундеслиги рассчитан до конца сезона.
Добавим, что ранее в своей карьере Йонкер также трудился помощником у Луи Ван Галя в "Барселоне" и "Баварии". Теперь у Андриеса появилась реальная возможность попробовать себя в качестве самостоятельного специалиста.
27.02.2017 16:00
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Молодец! Надеюсь наш воспитанник приблизит " волков " к топам!
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не хочет быть преемником Венгерыча
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Удачи
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