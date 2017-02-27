Хендерсон пропустит выезд к "Лестеру" из-за травмы стопы

Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон пропустит матч Премьер-Лиги против "Лестера" в понедельник вечером из-за травмы стопы.

Эту травму игрок сборной Англии получил на тренировке "красных" в пятницу. В результате Хендерсон не поехал с командой Юргена Клоппа на выезд к "лисам".



Как сообщает Liverpool Echo, опасения насчет того, что 26-летний полузащитник мог сломать плюсневую кость, не подтвердились. Однако некоторое время на восстановление Джордану все же потребуется.



Это означает, что, помимо выезда к "Лестеру", Хендерсон также рискует пропустить домашний матч против "Арсенала" в следующий уикенд. Как предполагает издание, Джордана в стартовом составе "Ливерпуля" заменит Эмре Джан.