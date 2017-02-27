Хендерсон пропустит выезд к "Лестеру" из-за травмы стопы
Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон пропустит матч Премьер-Лиги против "Лестера" в понедельник вечером из-за травмы стопы.
Эту травму игрок сборной Англии получил на тренировке "красных" в пятницу. В результате Хендерсон не поехал с командой Юргена Клоппа на выезд к "лисам".
Как сообщает Liverpool Echo, опасения насчет того, что 26-летний полузащитник мог сломать плюсневую кость, не подтвердились. Однако некоторое время на восстановление Джордану все же потребуется.
Это означает, что, помимо выезда к "Лестеру", Хендерсон также рискует пропустить домашний матч против "Арсенала" в следующий уикенд. Как предполагает издание, Джордана в стартовом составе "Ливерпуля" заменит Эмре Джан.
27.02.2017 15:25
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Последние комментарии:
Ну пздц. В этом лфк он ключевой игрок.
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"Джордана в стартовом составе "Ливерпуля" заменит Эмре Джан"
CYYYYYYYKAAAAAAA TOLKO NE ON :(
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Пятка болит у ... копитана
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