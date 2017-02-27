Раньери хочет вернуться к работе в Премьер-Лиге

Агент бывшего тренера "Челси" и "Лестера" Клаудио Раньери заявил, что его клиент хочет как можно скорее вернуться к работе в Премьер-Лиге.

Напомним, опасения насчет своей прописки в Премьер-Лиге заставили "лис" указать Раньери на дверь, что произошло спустя всего девять месяцев после завоевания чемпионского титула. В эмоциональном прощальном заявлении Клаудио поведал, что его мечтой было тренировать "Лестер" до конца карьеры.



Однако теперь 65-летнему итальянцу придется взяться за новый клуб. Несмотря на серьезный интерес к своей персоне из-за рубежа, Клаудио хотел бы остаться в Премьер-Лиге.



"К Клаудио уже существует большой интерес из Италии и Китая. Однако его приоритет — вернуться и снова тренировать в английской Премьер-Лиге, причем так скоро, как только появится подходящая возможность", — поведал агент Стив Катнер talkSPORT.