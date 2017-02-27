Раньери хочет вернуться к работе в Премьер-Лиге
Агент бывшего тренера "Челси" и "Лестера" Клаудио Раньери заявил, что его клиент хочет как можно скорее вернуться к работе в Премьер-Лиге.
Напомним, опасения насчет своей прописки в Премьер-Лиге заставили "лис" указать Раньери на дверь, что произошло спустя всего девять месяцев после завоевания чемпионского титула. В эмоциональном прощальном заявлении Клаудио поведал, что его мечтой было тренировать "Лестер" до конца карьеры.
Однако теперь 65-летнему итальянцу придется взяться за новый клуб. Несмотря на серьезный интерес к своей персоне из-за рубежа, Клаудио хотел бы остаться в Премьер-Лиге.
"К Клаудио уже существует большой интерес из Италии и Китая. Однако его приоритет — вернуться и снова тренировать в английской Премьер-Лиге, причем так скоро, как только появится подходящая возможность", — поведал агент Стив Катнер talkSPORT.
27.02.2017 15:00
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Вот будет смеху если Раньери возглавит Сандерленд, спасет их от вылета, а в след году возьмет кубок.
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Го в Лестер, у них только что тренера уволили
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Пусть в Лестер идет, там как раз вакантное место освободилось
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в челси или ливер пойдет значит
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каранку в скором времени попрут, в боро самое то
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в Сандерленд этого топаря! будет продолжением сказки
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http://www.euro-football.ru/article/31/1003676045_bolelschiki_kristal_pelas_po_oshibke_razrisovali_avtobus_svoego_kluba
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Если ливерпук его возьмет, то покончат со своим псевдочемпионством! Если не возьмут, еще 100 - лет будут без чемпика!
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В Арсенал))
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