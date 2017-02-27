Раньери хочет вернуться к работе в Премьер-Лиге

Клаудио Раньери Агент бывшего тренера "Челси" и "Лестера" Клаудио Раньери заявил, что его клиент хочет как можно скорее вернуться к работе в Премьер-Лиге.

Напомним, опасения насчет своей прописки в Премьер-Лиге заставили "лис" указать Раньери на дверь, что произошло спустя всего девять месяцев после завоевания чемпионского титула. В эмоциональном прощальном заявлении Клаудио поведал, что его мечтой было тренировать "Лестер" до конца карьеры.

Однако теперь 65-летнему итальянцу придется взяться за новый клуб. Несмотря на серьезный интерес к своей персоне из-за рубежа, Клаудио хотел бы остаться в Премьер-Лиге.

"К Клаудио уже существует большой интерес из Италии и Китая. Однако его приоритет — вернуться и снова тренировать в английской Премьер-Лиге, причем так скоро, как только появится подходящая возможность", — поведал агент Стив Катнер talkSPORT.


Метки Лестер, Премьер-Лига, Раньери, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 27.02.2017 15:00

Количество просмотров Просмотров: 1193

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Последние комментарии:




  1. bes-ter 27.02.2017 16:09 # bes-ter
    Вот будет смеху если Раньери возглавит Сандерленд, спасет их от вылета, а в след году возьмет кубок.

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  2. ilovemanutd 27.02.2017 15:59 # ilovemanutd
    Го в Лестер, у них только что тренера уволили

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  3. sharkeva 27.02.2017 15:30 # sharkeva
    Пусть в Лестер идет, там как раз вакантное место освободилось

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  4. charlton 27.02.2017 15:24 # charlton
    в челси или ливер пойдет значит

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  5. kos9k 27.02.2017 15:18 # kos9k
    каранку в скором времени попрут, в боро самое то

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  6. largo-winch 27.02.2017 15:10 # largo-winch
    в Сандерленд этого топаря! будет продолжением сказки

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  7. karnivool 27.02.2017 15:08 # karnivool
    http://www.euro-football.ru/article/31/1003676045_bolelschiki_kristal_pelas_po_oshibke_razrisovali_avtobus_svoego_kluba

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  8. karnivool 27.02.2017 15:07 # karnivool
    Если ливерпук его возьмет, то покончат со своим псевдочемпионством! Если не возьмут, еще 100 - лет будут без чемпика!

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  9. cristean2 27.02.2017 15:02 # cristean2
    В Арсенал))

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