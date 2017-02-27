26-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча понедельника
В понедельник 27 декабря поединком "Лестера" и "Ливерпуля" продолжится 26-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.
ЛЕСТЕР — ЛИВЕРПУЛЬ 23:00 Онлайн-трансляция
Примерно год назад Джейми Варди дважды огорчил Симона Миньоле, и "Лестер" начал верить, что чемпионский титул действительно возможен. С тех пор очень многое изменилось, и теперь "лисам" тоже не помешала бы надежда — но уже другого плана. На прошлой неделе действующие чемпионы, всерьез испугавшись возможного вылета из Премьер-Лиги, попрощались с Клаудио Раньери, и к матчу против "Ливерпуля" команду готовит бывший ассистент итальянца Крэйг Шекспир. Как отразится уход Раньери на "лисах"? Заиграют ли они лучше? Может, дело вовсе не в Раньери? Вопросы на эти и другие ответы может дать их домашний матч против "красных". В девяти последних встречах соперников в рамках Премьер-Лиги "Лестер" одержал лишь одну победу, потерпев шесть поражений.
"Лестер" надеется, что нападающие Ислам Слимани и Леонардо Ульоа освободят лазарет.
Третий матч кряду рискует пропустить защитник "Ливерпуля" Деян Ловрен, которого беспокоит колено. Даниэль Старридж все еще восстанавливается после вирусного заболевания.
27.02.2017 14:30
Просмотров: 2539
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
лан
ветка кончилась. ближе к матчу Ливерки можно подтянуться
(ответить)
Скотобаза, вот Вам инфа для размышлений:
"Диего Коста забил в 42 из 78 матчей Премьер-Лиги (54%), в которых принимал участие; самый высокий % среди всех игроков, сыгравших 20+ матчей"
(ответить)
вы все горящие хуесосы.
(ответить)
норм тему запустил для nolifers. как детишкам в песочницу закинуть черепашку
(ответить)
сегодня вроде не среда, что случилось блеа
(ответить)
если раз на раз выйдут манк-армянин и пенс-казах, кто победит?
(ответить)
здорова бандиты. как жили были?
(я как истинный пенс захожу только в день матча. надеюсь колбасы тоже у них научатся чемпик в марте оформлять)
(ответить)
Пидерасы повсюду...И это ненормально я считаю.Я вырос в христианской семье.Читал о Содоме и Гоморе в Библии.О том что это грех на ровне с убийством.
Почему все так происходит.Пидерасня по сути то из христианских стран.
Какая толерантность какая терпимость.Это против природы.Это отклонение и извращенение умов.
В фильмах которые снимаю пидерасы - нам показывают сцены что это нормально.Звезда спорта пидерас на говорит что это нормально.В компютерной игре вроде Масс эффекта нам показывают что это нормально.Капитанов команд заставляют одевать радужные ленточки.Ах вы сукии сойдет с неба огонь и вас всех вместе пожрет вместе с тупыми пинсами.
(ответить)
ах ах ах пенсы вы топ
(ответить)
народы земли не понимают что биомусор и враги человечества не казахи а индусы и африканцы с китайцами и вообще все южно азиаты с бангладешами и вьетнамцами, которые засрали планету! почти 80% населения земли именно они. Уничтожив их мы очистим планету! Надо придумать способ утилизации, чтобы стереть эту земную опухоль!
(ответить)
Эх, сейчас в 2кХVII все ещё мамок трогать в комментах. Шурыгиной на вас не хватает!
(ответить)
01.03.2015 20:55 #
melwood-lfc
надо быть откровенным, челси не заслужил вообще этот кубок, если смотреть на их игру на протяжении всего турнира
думаю, даже сами с этим согласятся
коммент мелвуда когда Челси взял КАЛ в 2015, попутно обоссав ливерку в полуфинале
теперь этот завистливый черт писал вчера:
26.02.2017 21:21 #
melwood-lfc
как сука, команда, которая выиграла матч, может блять считать НЕЗАСЛУЖЕННО победившей?
вы дебсы?
Источник: http://fapl.ru/posts/53382/?c=1
двуличный хуисос!
(ответить)
Сделаю вид, что тоже погорел отдельным постом от карнивула.
(ответить)
Кто с утра еще не заломил гуся пользуйтесь:
https://scontent-mxp1-1.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/p843x403/16587007_133014250550310_5672815526832900688_o.jpg?oh=77f90ca422e624e341867239e7941357&oe=592804D2
(ответить)
Жестко здесь прикипело пару давничей вроде tabooo, andros13, largo-winch, knvlay. Вот так думаеш что ДЦП, рак и спид это худшие болезни, но глядя на таких имбицилов понимаешь, что не повезло в жизни именно им! Ребята крепитесь, бросайте реквизиты куда отправлять деньги на операцию!
(ответить)
nolifer mode off
(ответить)
Курт Кобейн двустволка, а рацкеры педики уихихихи!...
(ответить)
Жена Януковича:
https://i.ytimg.com/vi/kpCjCt4ZYxs/maxresdefault.jpg
Терь мы знаем чего ххлы погорели.
(ответить)
Хендерсон не поехал с командой в Лестер. Он пропустил последнюю тренировку команды. По слухам из Твиттера, он сломал кость в стопе и рискует пропустить от 4 до 8 недель.
неплохие новости для покерят
(ответить)
такой тупой месседж мог написать только ссаный школьник! логика заточенная под детский лепет!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий