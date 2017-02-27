26-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча понедельника

В понедельник 27 декабря поединком "Лестера" и "Ливерпуля" продолжится 26-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

ЛЕСТЕР — ЛИВЕРПУЛЬ 23:00 Онлайн-трансляция



Примерно год назад Джейми Варди дважды огорчил Симона Миньоле, и "Лестер" начал верить, что чемпионский титул действительно возможен. С тех пор очень многое изменилось, и теперь "лисам" тоже не помешала бы надежда — но уже другого плана. На прошлой неделе действующие чемпионы, всерьез испугавшись возможного вылета из Премьер-Лиги, попрощались с Клаудио Раньери, и к матчу против "Ливерпуля" команду готовит бывший ассистент итальянца Крэйг Шекспир. Как отразится уход Раньери на "лисах"? Заиграют ли они лучше? Может, дело вовсе не в Раньери? Вопросы на эти и другие ответы может дать их домашний матч против "красных". В девяти последних встречах соперников в рамках Премьер-Лиги "Лестер" одержал лишь одну победу, потерпев шесть поражений.



"Лестер" надеется, что нападающие Ислам Слимани и Леонардо Ульоа освободят лазарет.



Третий матч кряду рискует пропустить защитник "Ливерпуля" Деян Ловрен, которого беспокоит колено. Даниэль Старридж все еще восстанавливается после вирусного заболевания.