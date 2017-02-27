26-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча понедельника

Симон Миньоле и Джейми Варди В понедельник 27 декабря поединком "Лестера" и "Ливерпуля" продолжится 26-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

ЛЕСТЕР — ЛИВЕРПУЛЬ 23:00 Онлайн-трансляция

Примерно год назад Джейми Варди дважды огорчил Симона Миньоле, и "Лестер" начал верить, что чемпионский титул действительно возможен. С тех пор очень многое изменилось, и теперь "лисам" тоже не помешала бы надежда — но уже другого плана. На прошлой неделе действующие чемпионы, всерьез испугавшись возможного вылета из Премьер-Лиги, попрощались с Клаудио Раньери, и к матчу против "Ливерпуля" команду готовит бывший ассистент итальянца Крэйг Шекспир. Как отразится уход Раньери на "лисах"? Заиграют ли они лучше? Может, дело вовсе не в Раньери? Вопросы на эти и другие ответы может дать их домашний матч против "красных". В девяти последних встречах соперников в рамках Премьер-Лиги "Лестер" одержал лишь одну победу, потерпев шесть поражений.

"Лестер" надеется, что нападающие Ислам Слимани и Леонардо Ульоа освободят лазарет.

Третий матч кряду рискует пропустить защитник "Ливерпуля" Деян Ловрен, которого беспокоит колено. Даниэль Старридж все еще восстанавливается после вирусного заболевания.


Метки анонс тура, Лестер, Ливерпуль, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 27.02.2017 14:30

Количество просмотров Просмотров: 2539

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Последние комментарии:




  1. tabooo 27.02.2017 16:37 # tabooo
    лан
    ветка кончилась. ближе к матчу Ливерки можно подтянуться

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  2. sellman 27.02.2017 16:26 # sellman
    Скотобаза, вот Вам инфа для размышлений:

    "Диего Коста забил в 42 из 78 матчей Премьер-Лиги (54%), в которых принимал участие; самый высокий % среди всех игроков, сыгравших 20+ матчей"

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  3. mdfjvnlabngmlas 27.02.2017 16:23 # mdfjvnlabngmlas
    вы все горящие хуесосы.

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  4. tabooo 27.02.2017 16:19 # tabooo
    норм тему запустил для nolifers. как детишкам в песочницу закинуть черепашку

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  5. largo-winch 27.02.2017 16:18 # largo-winch
    сегодня вроде не среда, что случилось блеа

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  6. mrcredo 27.02.2017 16:15 # mrcredo
    если раз на раз выйдут манк-армянин и пенс-казах, кто победит?

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  7. mrcredo 27.02.2017 16:09 # mrcredo
    здорова бандиты. как жили были?

    (я как истинный пенс захожу только в день матча. надеюсь колбасы тоже у них научатся чемпик в марте оформлять)

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  8. skychnie-oboi 27.02.2017 16:06 # skychnie-oboi
    Пидерасы повсюду...И это ненормально я считаю.Я вырос в христианской семье.Читал о Содоме и Гоморе в Библии.О том что это грех на ровне с убийством.

    Почему все так происходит.Пидерасня по сути то из христианских стран.
    Какая толерантность какая терпимость.Это против природы.Это отклонение и извращенение умов.
    В фильмах которые снимаю пидерасы - нам показывают сцены что это нормально.Звезда спорта пидерас на говорит что это нормально.В компютерной игре вроде Масс эффекта нам показывают что это нормально.Капитанов команд заставляют одевать радужные ленточки.Ах вы сукии сойдет с неба огонь и вас всех вместе пожрет вместе с тупыми пинсами.

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  9. tabooo 27.02.2017 16:02 # tabooo
    ах ах ах пенсы вы топ

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  10. cap26 27.02.2017 15:53 # cap26
    народы земли не понимают что биомусор и враги человечества не казахи а индусы и африканцы с китайцами и вообще все южно азиаты с бангладешами и вьетнамцами, которые засрали планету! почти 80% населения земли именно они. Уничтожив их мы очистим планету! Надо придумать способ утилизации, чтобы стереть эту земную опухоль!

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  11. bezon 27.02.2017 15:49 # bezon
    Эх, сейчас в 2кХVII все ещё мамок трогать в комментах. Шурыгиной на вас не хватает!

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  12. luckymen 27.02.2017 15:47 # luckymen
    01.03.2015 20:55 #
    melwood-lfc

    надо быть откровенным, челси не заслужил вообще этот кубок, если смотреть на их игру на протяжении всего турнира
    думаю, даже сами с этим согласятся

    коммент мелвуда когда Челси взял КАЛ в 2015, попутно обоссав ливерку в полуфинале

    теперь этот завистливый черт писал вчера:
    26.02.2017 21:21 #
    melwood-lfc

    как сука, команда, которая выиграла матч, может блять считать НЕЗАСЛУЖЕННО победившей?
    вы дебсы?

    Источник: http://fapl.ru/posts/53382/?c=1

    двуличный хуисос!

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  13. reddevil13 27.02.2017 15:44 # reddevil13
    Сделаю вид, что тоже погорел отдельным постом от карнивула.

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  14. parfirchik 27.02.2017 15:39 # parfirchik
    Кто с утра еще не заломил гуся пользуйтесь:

    https://scontent-mxp1-1.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/p843x403/16587007_133014250550310_5672815526832900688_o.jpg?oh=77f90ca422e624e341867239e7941357&oe=592804D2

    (ответить)

  15. karnivool 27.02.2017 15:39 # karnivool
    Жестко здесь прикипело пару давничей вроде tabooo, andros13, largo-winch, knvlay. Вот так думаеш что ДЦП, рак и спид это худшие болезни, но глядя на таких имбицилов понимаешь, что не повезло в жизни именно им! Ребята крепитесь, бросайте реквизиты куда отправлять деньги на операцию!

    (ответить)

  16. tabooo 27.02.2017 15:38 # tabooo
    nolifer mode off

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  17. parfirchik 27.02.2017 15:32 # parfirchik
    Курт Кобейн двустволка, а рацкеры педики уихихихи!...

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  18. parfirchik 27.02.2017 15:25 # parfirchik
    Жена Януковича:

    https://i.ytimg.com/vi/kpCjCt4ZYxs/maxresdefault.jpg

    Терь мы знаем чего ххлы погорели.

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  19. kos9k 27.02.2017 15:23 # kos9k
    Хендерсон не поехал с командой в Лестер. Он пропустил последнюю тренировку команды. По слухам из Твиттера, он сломал кость в стопе и рискует пропустить от 4 до 8 недель.

    неплохие новости для покерят

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  20. karnivool 27.02.2017 15:23 # karnivool
    такой тупой месседж мог написать только ссаный школьник! логика заточенная под детский лепет!

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