Перес уверяет, что освоился в "Арсенале"
Нападающий "Арсенала" Лукас Перес заявил, что освоился в новом клубе, потому не помышляет о смене обстановки.
Только на прошлой неделе агент 28-летнего испанца предположил, что его клиент может покинуть "Арсенал" уже по окончании своего дебютного сезона в Премьер-Лиге.
Чуть позже представитель Переса взял свои слова обратно и уже сам игрок высказался на эту тему. Если верить Лукасу, он адаптировался к Премьер-Лиге и теперь не помышляет об уходе из клуба.
"Я столкнулся с большими переменами после переезда в Англию, мне пришлось привыкать к реалиям Премьер-Лиги. Каждому новичку требуется время на адаптацию - кому-то меньше, кому-то больше".
"Сейчас я комфортно чувствую себя в "Арсенале" и, думаю, уже неплохо вписался в команду. Это особенно важно для новичка", - сообщил Перес в интервью Arsenal Player.
27.02.2017 14:00
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Для лавочника, купленного на данную позицию изначально, слишком часто вью дает.
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Часто бывают шутки типа че за ноунейм но я чет правда не знаю кто это
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