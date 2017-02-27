Перес уверяет, что освоился в "Арсенале"

Лукас Перес Нападающий "Арсенала" Лукас Перес заявил, что освоился в новом клубе, потому не помышляет о смене обстановки.

Только на прошлой неделе агент 28-летнего испанца предположил, что его клиент может покинуть "Арсенал" уже по окончании своего дебютного сезона в Премьер-Лиге.

Чуть позже представитель Переса взял свои слова обратно и уже сам игрок высказался на эту тему. Если верить Лукасу, он адаптировался к Премьер-Лиге и теперь не помышляет об уходе из клуба.

"Я столкнулся с большими переменами после переезда в Англию, мне пришлось привыкать к реалиям Премьер-Лиги. Каждому новичку требуется время на адаптацию - кому-то меньше, кому-то больше".

"Сейчас я комфортно чувствую себя в "Арсенале" и, думаю, уже неплохо вписался в команду. Это особенно важно для новичка", - сообщил Перес в интервью Arsenal Player.



Метки Арсенал, Перес

Автор foxmcfc   

Дата 27.02.2017 14:00

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Последние комментарии:




  1. french 27.02.2017 16:16 # french
    Для лавочника, купленного на данную позицию изначально, слишком часто вью дает.

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  2. van-der-slav 27.02.2017 14:06 # van-der-slav
    Часто бывают шутки типа че за ноунейм но я чет правда не знаю кто это

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