Куман призывает "Эвертон" побороться за место в топ-4

Рональд Куман Наставник "Эвертона" Рональд Куман призвал свою команду не терять надежд вмешаться в борьбу за попадание в топ-4 Премьер-Лиги.

Свое последнее поражение в Премьер-Лиге "ириски" потерпели еще 19 декабря. Сейчас команда Кумана демонстрирует очень симпатичный футбол, благодаря чему может надеяться на попадание в еврокубки, однако Рональд хочет, чтобы его подопечные мечтали о Лиге Чемпионов, а не о Лиге Европы.

"Худшая ситуация для футболиста — когда тебе не за что играть. Да, мы хотим занять как можно более высокую позицию, но мне бы хотелось играть за что-нибудь".

"Команды впереди нас находятся на некотором отдалении, однако это никогда не конец, когда дистанция составляет пять или шесть очков. Мы все еще можем догнать их".

"Но сперва нам нужно нагнать "Вест Бромвич" (в четырех очках), и мы играем с ними через две недели", — цитирует Кумана Sky Sports.


Метки Куман, Премьер-Лига, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 27.02.2017 13:00

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  1. abracadabra55 27.02.2017 13:33 # abracadabra55
    так в чем дело, начинай прям со следующего матча.

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  2. askar2409 27.02.2017 13:26 # askar2409
    Неплохой тренер

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  3. largo-winch 27.02.2017 13:22 # largo-winch
    сочувствую Эвертону, застряли между двумя убогими клубами, проповедующими футбол XIX века, откуда ни оторваться, ни приблизиться. Но вы там держитесь, главное верить.

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  4. j-silver 27.02.2017 13:21 # j-silver
    ах ах ах

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