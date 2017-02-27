"Лестеру" пока не удается договориться с Хиддинком

У "Лестера", ведущего поиски нового главного тренера, возникли проблемы в переговорах с экс-наставником "Челси" Гусом Хиддинком.

За последние дни сразу несколько специалистов, которых сватали на место уволенного Клаудио Раньери, взяли самоотвод. Принято считать, что фаворитом на роль следующего тренера "лис" является Хиддинк.



Однако The Guardian стало известно, что переговоры между чемпионами Премьер-Лиги и 70-летним голландцем зашли в тупик. "Лестер" предпочитает назначить Хиддинка до конца сезона, тогда как Гус не хочет браться за работу на столь короткий срок.



Что касается бывшего рулевого "Лестера" Найджела Пирсона, ставшего новым фаворитом букмекеров на вакантный пост, то его возвращение на "Кинг Пауэр" выглядит маловероятным ввиду натянутых отношений с владельцами клубами.



В сложившейся ситуации нельзя исключать вариант, при котором в остатке сезона "лис" будет тренировать Крэйг Шекспир, бывший ассистент Раньери. Именно Шекспир в данный момент готовит команду к матчу Премьер-Лиги против "Ливерпуля" в понедельник вечером.