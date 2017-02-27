Моуриньо планирует два-три приобретения на лето

Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо поведал, что собирается совершить "два-три" приобретения грядущим летом.

В этом сезоне "красные дьяволы" ведут борьбу сразу на всех фронтах, и если накануне им удалось достигнуть победного конца в одном из них, выиграв Кубок Лиги, то в Премьер-Лиге положение "Юнайтед" оставляет желать лучшего.



Однако Моуриньо уже знает, каким образом он сможет усилить свою команду. Для этого Жозе планирует выйти на трансферный рынок.



"Думаю, с этим коллективом игроков, с этим составом и с этими проблемами, которые у нас были по ходу сезона, мы более чем в порядке".



"Думаю, в июле мы будем готовы открыть дверь двум-трем хорошим игрокам, чтобы помочь нам повысить свой уровень. Это очень важно, когда ты достигаешь определенной стабильности, обретаешь свою игру и философию. Мы стабильны в плане того, как играет команда, и теперь нам требуется следующий шаг".



"Этот шаг мы должны сделать в следующее трансферное окно. Мы не стали пытаться сделать шаг зимой, поэтому, понятное дело, собираемся использовать летнее окно. Но мы доверяем имеющимся игрокам".



"Как и сказал мистер Вудворд, мы сохраним огромный процент игроков, которыми располагаем в данный момент. Но нам нужен следующий шаг", — сообщил Моуриньо Sky Sports.