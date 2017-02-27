Моуриньо планирует два-три приобретения на лето
Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо поведал, что собирается совершить "два-три" приобретения грядущим летом.
В этом сезоне "красные дьяволы" ведут борьбу сразу на всех фронтах, и если накануне им удалось достигнуть победного конца в одном из них, выиграв Кубок Лиги, то в Премьер-Лиге положение "Юнайтед" оставляет желать лучшего.
Однако Моуриньо уже знает, каким образом он сможет усилить свою команду. Для этого Жозе планирует выйти на трансферный рынок.
"Думаю, с этим коллективом игроков, с этим составом и с этими проблемами, которые у нас были по ходу сезона, мы более чем в порядке".
"Думаю, в июле мы будем готовы открыть дверь двум-трем хорошим игрокам, чтобы помочь нам повысить свой уровень. Это очень важно, когда ты достигаешь определенной стабильности, обретаешь свою игру и философию. Мы стабильны в плане того, как играет команда, и теперь нам требуется следующий шаг".
"Этот шаг мы должны сделать в следующее трансферное окно. Мы не стали пытаться сделать шаг зимой, поэтому, понятное дело, собираемся использовать летнее окно. Но мы доверяем имеющимся игрокам".
"Как и сказал мистер Вудворд, мы сохраним огромный процент игроков, которыми располагаем в данный момент. Но нам нужен следующий шаг", — сообщил Моуриньо Sky Sports.
27.02.2017 11:00
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Усиление под Лигу Европы нужно, ибо с таким составом не потянут.
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Линделеф, Фабиньо, Гризманн, Бакайоко/Вератти/Рабьо
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гризманн, рабьо/верратти, фабиньо, бернарду силва
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Бакайоко, Линделоф, Гризман.
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Азар
Гризманн
Линделеф
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Сосав то не резиновый, если кого и покупать, предварительно нужно кого-нибудь отпустить, даже сейчас при таком количестве матчей есть игроки, которые совсем не получают игровую практику.
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Как можно радоваться такому трофею ???? Ладно бы халл какой нибудь ! Ну а вообшеикак можно радоваться когда вы на 6 месте ? Надутый старпер оказался там где нужно и со счётам 3-2 обыграли равно ого себе соперника !!! Как можно болеть за помойку такую ??
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