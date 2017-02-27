Моуриньо планирует два-три приобретения на лето

Жозе Моуриньо Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо поведал, что собирается совершить "два-три" приобретения грядущим летом.

В этом сезоне "красные дьяволы" ведут борьбу сразу на всех фронтах, и если накануне им удалось достигнуть победного конца в одном из них, выиграв Кубок Лиги, то в Премьер-Лиге положение "Юнайтед" оставляет желать лучшего.

Однако Моуриньо уже знает, каким образом он сможет усилить свою команду. Для этого Жозе планирует выйти на трансферный рынок.

"Думаю, с этим коллективом игроков, с этим составом и с этими проблемами, которые у нас были по ходу сезона, мы более чем в порядке".

"Думаю, в июле мы будем готовы открыть дверь двум-трем хорошим игрокам, чтобы помочь нам повысить свой уровень. Это очень важно, когда ты достигаешь определенной стабильности, обретаешь свою игру и философию. Мы стабильны в плане того, как играет команда, и теперь нам требуется следующий шаг".

"Этот шаг мы должны сделать в следующее трансферное окно. Мы не стали пытаться сделать шаг зимой, поэтому, понятное дело, собираемся использовать летнее окно. Но мы доверяем имеющимся игрокам".

"Как и сказал мистер Вудворд, мы сохраним огромный процент игроков, которыми располагаем в данный момент. Но нам нужен следующий шаг", — сообщил Моуриньо Sky Sports.


Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 27.02.2017 11:00

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  1. thefa 27.02.2017 13:34 # thefa
    Усиление под Лигу Европы нужно, ибо с таким составом не потянут.

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  2. knvlay 27.02.2017 12:57 # knvlay
    Линделеф, Фабиньо, Гризманн, Бакайоко/Вератти/Рабьо

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  3. fletcherr 27.02.2017 12:47 # fletcherr
    гризманн, рабьо/верратти, фабиньо, бернарду силва

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  4. stepan-jam-boss 27.02.2017 11:58 # stepan-jam-boss
    Бакайоко, Линделоф, Гризман.

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  5. andros13 27.02.2017 11:40 # andros13
    Азар
    Гризманн
    Линделеф

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  6. trent 27.02.2017 11:39 # trent
    Сосав то не резиновый, если кого и покупать, предварительно нужно кого-нибудь отпустить, даже сейчас при таком количестве матчей есть игроки, которые совсем не получают игровую практику.

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  7. chelsea1983 27.02.2017 11:08 # chelsea1983
    Как можно радоваться такому трофею ???? Ладно бы халл какой нибудь ! Ну а вообшеикак можно радоваться когда вы на 6 месте ? Надутый старпер оказался там где нужно и со счётам 3-2 обыграли равно ого себе соперника !!! Как можно болеть за помойку такую ??
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