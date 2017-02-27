Рабьо готов обсудить переезд в Премьер-Лигу

Полузащитник ПСЖ Адриан Рабьо заявил, что доволен своим нынешним клубом, но рассмотрит предложения от грандов европейского футбола, в том числе из Премьер-Лиги.

21-летнего Рабьо, воспитанника академии ПСЖ, несколько раз связывали с переходом в "Арсенал", где трудится его соотечественник Арсен Венгер. Француз не помышляет о смене клуба прямо сейчас, но со временем будет готов обсудить переезд, в том числе в Премьер-Лигу.



"Мой контракт рассчитан до лета 2019 года, и, если честно, я не думал об уходе из ПСЖ. Если ко мне обратятся большие клубы, то только в таком случае можно что-то обсуждать".



"Самое главное для меня – хорошо выступать за ПСЖ прямо сейчас. Я стараюсь сконцентрироваться на своей игре и пытаются в каждом матче показать лучшие качества", - цитирует Рабьо Daily Mail.