Миньоле: "Ливерпуль" непредсказуем без Суареса"

Луис Суарес и Симон Миньоле Голкипер "Ливерпуля" Симон Миньоле считает, что без Луиса Суареса "красные" превратились в более непредсказуемую команду.

В сезоне 2013/2014 именно Суарес вдохновил мерсисайдцев на погоню за чемпионским титулом Премьер-Лиги, оформив 52 результативных действия по системе гол+пас. Стараний уругвайца оказалось мало - "Ливерпуль" упустил долгожданный шанс, финишировав позади "Манчестер Сити".

За прошедшее с тех пор время на "Энфилде" успел смениться главный тренер, вектор развития клуба и игровой почерк "красных". По мнению Миньоле, нынешний "Ливерпуль" стал гораздо более разнообразной командой.

"Когда я только появился в "Ливерпуле", команда была зависима от отдельных игроков. Луис Суарес и Даниэль Старридж забивали большинство голов, а Стивен Джеррард все еще продолжал играть. Сейчас опасность исходит от силы и единства команды".

"Мы все вместе прессингуем, можем положиться друг на друга в защите и не надеемся, что кто-то забьет за нас гол на другом конце поля".

"Нынешний "Ливерпуль" остановить сложнее, чем во времена Суареса. Тогда у вас был отличный шанс против "Ливерпуля", если вам удавалось его прикрыть. Теперь же вам придется иметь дело со всей командой", - цитирует Миньоле Goal.



Метки Ливерпуль, Миньоле, Суарес

Автор foxmcfc   

Дата 27.02.2017 09:00

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  1. meshuggah 27.02.2017 09:51 # meshuggah
    миниле нацелился на капитана в ливере?

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  2. karnivool 27.02.2017 09:40 # karnivool
    всей командой прессингуют, а потом нет сил прервать голы летящие в ворота!

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  3. bekzhan 27.02.2017 09:30 # bekzhan
    2 пенки затащил, красавец.

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  4. charlton 27.02.2017 09:27 # charlton
    "Нынешний "Ливерпуль" остановить сложнее, чем во времена Суареса

    Ахахаха, ну ок Миньоле

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  5. justlfcfan 27.02.2017 09:14 # justlfcfan
    Не предсказуем во всем, и в победах и в поражениях! И ловуха не предсказуем, то божит - то днарит, хотя второе чаще)

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  6. mu-fc 27.02.2017 09:14 # mu-fc
    Миньоле: "Ливерпуль" предсказуем со мной и с Кирусом"

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  7. aisss 27.02.2017 09:11 # aisss
    Вот только таких завершателей как Суарес в команде тоже нет.

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  8. pistolero-lfc 27.02.2017 09:09 # pistolero-lfc
    Миньеле настоящие тупой.

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  9. dragonishka 27.02.2017 09:08 # dragonishka
    Может непредсказуемо проебать.

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  10. j-silver 27.02.2017 09:03 # j-silver
    ах ах ах

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