Миньоле: "Ливерпуль" непредсказуем без Суареса"

Голкипер "Ливерпуля" Симон Миньоле считает, что без Луиса Суареса "красные" превратились в более непредсказуемую команду.

В сезоне 2013/2014 именно Суарес вдохновил мерсисайдцев на погоню за чемпионским титулом Премьер-Лиги, оформив 52 результативных действия по системе гол+пас. Стараний уругвайца оказалось мало - "Ливерпуль" упустил долгожданный шанс, финишировав позади "Манчестер Сити".



За прошедшее с тех пор время на "Энфилде" успел смениться главный тренер, вектор развития клуба и игровой почерк "красных". По мнению Миньоле, нынешний "Ливерпуль" стал гораздо более разнообразной командой.



"Когда я только появился в "Ливерпуле", команда была зависима от отдельных игроков. Луис Суарес и Даниэль Старридж забивали большинство голов, а Стивен Джеррард все еще продолжал играть. Сейчас опасность исходит от силы и единства команды".



"Мы все вместе прессингуем, можем положиться друг на друга в защите и не надеемся, что кто-то забьет за нас гол на другом конце поля".



"Нынешний "Ливерпуль" остановить сложнее, чем во времена Суареса. Тогда у вас был отличный шанс против "Ливерпуля", если вам удавалось его прикрыть. Теперь же вам придется иметь дело со всей командой", - цитирует Миньоле Goal.