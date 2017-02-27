Миньоле: "Ливерпуль" непредсказуем без Суареса"
Голкипер "Ливерпуля" Симон Миньоле считает, что без Луиса Суареса "красные" превратились в более непредсказуемую команду.
В сезоне 2013/2014 именно Суарес вдохновил мерсисайдцев на погоню за чемпионским титулом Премьер-Лиги, оформив 52 результативных действия по системе гол+пас. Стараний уругвайца оказалось мало - "Ливерпуль" упустил долгожданный шанс, финишировав позади "Манчестер Сити".
За прошедшее с тех пор время на "Энфилде" успел смениться главный тренер, вектор развития клуба и игровой почерк "красных". По мнению Миньоле, нынешний "Ливерпуль" стал гораздо более разнообразной командой.
"Когда я только появился в "Ливерпуле", команда была зависима от отдельных игроков. Луис Суарес и Даниэль Старридж забивали большинство голов, а Стивен Джеррард все еще продолжал играть. Сейчас опасность исходит от силы и единства команды".
"Мы все вместе прессингуем, можем положиться друг на друга в защите и не надеемся, что кто-то забьет за нас гол на другом конце поля".
"Нынешний "Ливерпуль" остановить сложнее, чем во времена Суареса. Тогда у вас был отличный шанс против "Ливерпуля", если вам удавалось его прикрыть. Теперь же вам придется иметь дело со всей командой", - цитирует Миньоле Goal.
27.02.2017 09:00
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Последние комментарии:
миниле нацелился на капитана в ливере?
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всей командой прессингуют, а потом нет сил прервать голы летящие в ворота!
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2 пенки затащил, красавец.
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"Нынешний "Ливерпуль" остановить сложнее, чем во времена Суареса
Ахахаха, ну ок Миньоле
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Не предсказуем во всем, и в победах и в поражениях! И ловуха не предсказуем, то божит - то днарит, хотя второе чаще)
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Миньоле: "Ливерпуль" предсказуем со мной и с Кирусом"
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Вот только таких завершателей как Суарес в команде тоже нет.
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Миньеле настоящие тупой.
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Может непредсказуемо проебать.
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ах ах ах
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