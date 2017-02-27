Моуриньо призывает фанатов убедить Ибрагимовича остаться в МЮ

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо призвал фанатов своего клуба помочь нападающему Златану Ибрагимовичу решиться на продление своего контракта.

В воскресном финале Кубка Лиги против "Саутгемптона" Ибрагимович довел количество голов в своем дебютном английском сезоне до 26. После матча Моуриньо честно признал, что завоеванным трофеем "красные дьяволы" обязаны 35-летнему шведу.



Однако контракт Златана по-прежнему истекает в конце сезона, и ветеран пока не согласился на опцию по продлению соглашения на 12 месяцев. Моуриньо считает, что в эту ситуацию пора вмешаться фанатам.



"Я никогда не ставлю на то, что игрок подпишет контракт. Я никогда не ставлю на то, что игрок будет выступать за меня. Однажды Златан решил уйти в "Барселону" (из "Интера"), а я был очень расстроен и не сделал ничего, чтобы помешать ему. Но, думаю, если потребуется, то фанаты "Юнайтед" могли бы отправиться под дверь его дома и разбить там лагерь на всю ночь".



"Все мы верим, что он останется с нами на еще один сезон. Он выиграл нам матч, потому что он выдающийся игрок. Я был его тренером в "Интере", и я знаю его потенциал. Только глупый игрок приедет в Англию, когда ему 35, и с такой успешной карьерой, как у Златана. Только глупый игрок приедет сюда, если не будет чувствовать, что ему это по силам".



"Важнее всего обладать этим ощущением. Я не приглашал бы его сюда, если бы он этого не хотел, если бы не был готов. Все исходит от него самого, не от меня", — цитирует Моуриньо The Telegraph.