Моуриньо призывает фанатов убедить Ибрагимовича остаться в МЮ
Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо призвал фанатов своего клуба помочь нападающему Златану Ибрагимовичу решиться на продление своего контракта.
В воскресном финале Кубка Лиги против "Саутгемптона" Ибрагимович довел количество голов в своем дебютном английском сезоне до 26. После матча Моуриньо честно признал, что завоеванным трофеем "красные дьяволы" обязаны 35-летнему шведу.
Однако контракт Златана по-прежнему истекает в конце сезона, и ветеран пока не согласился на опцию по продлению соглашения на 12 месяцев. Моуриньо считает, что в эту ситуацию пора вмешаться фанатам.
"Я никогда не ставлю на то, что игрок подпишет контракт. Я никогда не ставлю на то, что игрок будет выступать за меня. Однажды Златан решил уйти в "Барселону" (из "Интера"), а я был очень расстроен и не сделал ничего, чтобы помешать ему. Но, думаю, если потребуется, то фанаты "Юнайтед" могли бы отправиться под дверь его дома и разбить там лагерь на всю ночь".
"Все мы верим, что он останется с нами на еще один сезон. Он выиграл нам матч, потому что он выдающийся игрок. Я был его тренером в "Интере", и я знаю его потенциал. Только глупый игрок приедет в Англию, когда ему 35, и с такой успешной карьерой, как у Златана. Только глупый игрок приедет сюда, если не будет чувствовать, что ему это по силам".
"Важнее всего обладать этим ощущением. Я не приглашал бы его сюда, если бы он этого не хотел, если бы не был готов. Все исходит от него самого, не от меня", — цитирует Моуриньо The Telegraph.
27.02.2017 08:00
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блинчики с яблоком и корицей к кофеечку. каеф
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Бля, ведущие церемонии "Оскар" жестко лажанулись. Хуже было только на конкурсе красоты, когда корону королевы по ошибке вручили другой девушки, а после чего забрали назад))
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Златан конечно крут, но Жозе явно переборщил в комплиментах.
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до статуса Легенды не хватает очень Кубка Чемпионов. Лигочемпионский Джеррард, но в отличии от кэпа он играл почти во всех топ-клубах мира, что делает невыигрыш ЛЧ для него ещё большим зашкваром. А по факту - топ игрок с отличной статой. Харизма.
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Сорян Ибра брат. Хоть ты и мега крут но уходи. Нам нужен Гризман.
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Привет, твари
МЮ с победой! Саут достойно смотрелся.
На счет первого гола Габиадини - хз, видеоповторы невыгодны еще букам! Когда есть судья, матч может повернуться в любую сторону)
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Победа в финале Кубка лиги над "Саутгемптоном" (3:2) принесла "Манчестер Юнайтед" 42-й трофей и звание самого успешного клуба Англии. У ближайшего конкурента, "Ливерпуля", на один титул меньше.
"МЮ" 20 раз становился чемпионом Англии, завоевал 12 кубков Англии, 5 кубков лиги, 3 еврокубка и два титула клубных чемпионов мира. У "Ливерпуля" 18 триумфов в чемпионатах, 7 кубков Англии, 8 кубков лиги, 5 кубков европейских чемпионов и 3 кубка УЕФА.
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Кто-то берет чемпионство апл, кто-то кал,все закономерно, согласно классу команд.
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Как же он ебошит в 35 лет, жаль только бегать не может.
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"Только глупый игрок приедет в Англию, когда ему 35, и с такой успешной карьерой, как у Златана." Ж.Моуриньо
я так и думал, жозе шарит
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