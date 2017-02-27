Моуриньо призывает фанатов убедить Ибрагимовича остаться в МЮ

Златан Ибрагимович Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо призвал фанатов своего клуба помочь нападающему Златану Ибрагимовичу решиться на продление своего контракта.

В воскресном финале Кубка Лиги против "Саутгемптона" Ибрагимович довел количество голов в своем дебютном английском сезоне до 26. После матча Моуриньо честно признал, что завоеванным трофеем "красные дьяволы" обязаны 35-летнему шведу.

Однако контракт Златана по-прежнему истекает в конце сезона, и ветеран пока не согласился на опцию по продлению соглашения на 12 месяцев. Моуриньо считает, что в эту ситуацию пора вмешаться фанатам.

"Я никогда не ставлю на то, что игрок подпишет контракт. Я никогда не ставлю на то, что игрок будет выступать за меня. Однажды Златан решил уйти в "Барселону" (из "Интера"), а я был очень расстроен и не сделал ничего, чтобы помешать ему. Но, думаю, если потребуется, то фанаты "Юнайтед" могли бы отправиться под дверь его дома и разбить там лагерь на всю ночь".

"Все мы верим, что он останется с нами на еще один сезон. Он выиграл нам матч, потому что он выдающийся игрок. Я был его тренером в "Интере", и я знаю его потенциал. Только глупый игрок приедет в Англию, когда ему 35, и с такой успешной карьерой, как у Златана. Только глупый игрок приедет сюда, если не будет чувствовать, что ему это по силам".

"Важнее всего обладать этим ощущением. Я не приглашал бы его сюда, если бы он этого не хотел, если бы не был готов. Все исходит от него самого, не от меня", — цитирует Моуриньо The Telegraph.


Метки болельщики, Ибрагимович, Манчестер Юнайтед, Моуриньо

Автор mihajlo   

Дата 27.02.2017 08:00

Количество просмотров Просмотров: 2441

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. tabooo 27.02.2017 09:52 # tabooo
    блинчики с яблоком и корицей к кофеечку. каеф

    (ответить)

  2. mazabyka 27.02.2017 09:51 # mazabyka
    Россия - дыра
    Мск - пидоры

    (ответить)

  3. andros13 27.02.2017 09:44 # andros13
    Лучший ЦН современности

    (ответить)

  4. kms-po-sportu 27.02.2017 09:28 # kms-po-sportu
    Ибрагимович: "Все, как я и предсказывал"

    (ответить)

  5. karnivool 27.02.2017 09:21 # karnivool
    Мауриня призывает фанатов поднять му выше 6-го места!

    (ответить)

  6. parlor3 27.02.2017 09:08 # parlor3
    что б ты без него делал обоссаны?

    (ответить)

  7. sellman 27.02.2017 09:06 # sellman
    Портовых гавеноедов опускают на всех фронтах!
    Когда другие клубы ставят рекорды, тупые алкаши-собутыльники ставят антирекорды!
    С насеста сброшены - продолжайте движение по накатанной вниз!

    #лфксоснуйхуйка

    (ответить)

  8. tabooo 27.02.2017 09:05 # tabooo
    Обязаны сегодня 3 очка взять с гнилыми лисами.

    (ответить)

  9. mu-fc 27.02.2017 08:57 # mu-fc
    Ромео всегда так играет как играл вчера? Вчера просто сожрал центр. Если он так и будет играть, почему бы не купить его вместо Каррика )

    (ответить)

  10. lfc-krr 27.02.2017 08:55 # lfc-krr
    И победителем Кубка лиги становится Манчес..
    Мы перепутали - Саутгемптон!

    (ответить)

  11. stepan-jam-boss 27.02.2017 08:47 # stepan-jam-boss
    Оскар опять дали тупой политкоректной говнодраме как это было с 12 лет рабства. Конченный Оскар. Сраная политкорректность. Умрите нигеры.

    (ответить)

  12. amar 27.02.2017 08:45 # amar
    Бля, ведущие церемонии "Оскар" жестко лажанулись. Хуже было только на конкурсе красоты, когда корону королевы по ошибке вручили другой девушки, а после чего забрали назад))

    (ответить)

  13. nemovista 27.02.2017 08:41 # nemovista
    Златан конечно крут, но Жозе явно переборщил в комплиментах.

    (ответить)

  14. tabooo 27.02.2017 08:40 # tabooo
    до статуса Легенды не хватает очень Кубка Чемпионов. Лигочемпионский Джеррард, но в отличии от кэпа он играл почти во всех топ-клубах мира, что делает невыигрыш ЛЧ для него ещё большим зашкваром. А по факту - топ игрок с отличной статой. Харизма.

    (ответить)

  15. stepan-jam-boss 27.02.2017 08:33 # stepan-jam-boss
    Сорян Ибра брат. Хоть ты и мега крут но уходи. Нам нужен Гризман.

    (ответить)

  16. sellman 27.02.2017 08:33 # sellman
    Привет, твари

    МЮ с победой! Саут достойно смотрелся.
    На счет первого гола Габиадини - хз, видеоповторы невыгодны еще букам! Когда есть судья, матч может повернуться в любую сторону)

    (ответить)

  17. stepan-jam-boss 27.02.2017 08:33 # stepan-jam-boss
    Победа в финале Кубка лиги над "Саутгемптоном" (3:2) принесла "Манчестер Юнайтед" 42-й трофей и звание самого успешного клуба Англии. У ближайшего конкурента, "Ливерпуля", на один титул меньше.

    "МЮ" 20 раз становился чемпионом Англии, завоевал 12 кубков Англии, 5 кубков лиги, 3 еврокубка и два титула клубных чемпионов мира. У "Ливерпуля" 18 триумфов в чемпионатах, 7 кубков Англии, 8 кубков лиги, 5 кубков европейских чемпионов и 3 кубка УЕФА.

    (ответить)

  18. iroquez 27.02.2017 08:30 # iroquez
    Кто-то берет чемпионство апл, кто-то кал,все закономерно, согласно классу команд.

    (ответить)

  19. dragonishka 27.02.2017 08:24 # dragonishka
    Как же он ебошит в 35 лет, жаль только бегать не может.

    (ответить)

  20. j-silver 27.02.2017 08:20 # j-silver
    "Только глупый игрок приедет в Англию, когда ему 35, и с такой успешной карьерой, как у Златана." Ж.Моуриньо

    я так и думал, жозе шарит

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: