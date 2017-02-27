О'Нил исключает свое возвращение в "Лестер"

Мартин О Нил Очередным тренером, дистанцировавшимся от вакансии в "Лестере", стал наставник сборной Ирландии Мартин О'Нил.

За последние дни сразу несколько специалистов, включая Роберто Манчини и Дэвида Вагнера, дали понять, что не собираются браться за работу на "Кинг Пауэр" после увольнения Клаудио Раньери.

Пресса продолжает сватать в "Лестер" многих специалистов, одним из которых является О'Нил, с успехом тренировавший "лис" в период с 1995 по 2000 год. Однако теперь Мартин тоже взял самоотвод.

"Я не уйду. Я получаю удовольствие от своей работы здесь, и впереди у нас ряд важных матчей".

"Мог бы я совмещать работу в клубе и сборной? Я даже не думал об этом. Подобное — и я говорю не только за себя, но и в целом — сопряжено с проблемами, если ты не сможешь добиваться результатов на обоих фронтах", — сообщил О'Нил BBC.


Метки Лестер, О'Нил, сборная Ирландии, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 27.02.2017 07:00

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Последние комментарии:




  1. fly-emirates7 27.02.2017 09:50 # fly-emirates7
    Пусть подождут до лета, там может Гвардиола освободится...

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  2. algambra 27.02.2017 07:45 # algambra
    никто из уважающих тренеров не пойдет в Лестер, тот факт что руководство уволило лучшего тренера года в АПЛ и ФИФА, которому за 2 недели до этого оказывало публичную поддержку, говорит о многом.

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  3. boavista 27.02.2017 07:19 # boavista
    Найджела позовут.

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