О'Нил исключает свое возвращение в "Лестер"

Очередным тренером, дистанцировавшимся от вакансии в "Лестере", стал наставник сборной Ирландии Мартин О'Нил.

За последние дни сразу несколько специалистов, включая Роберто Манчини и Дэвида Вагнера, дали понять, что не собираются браться за работу на "Кинг Пауэр" после увольнения Клаудио Раньери.



Пресса продолжает сватать в "Лестер" многих специалистов, одним из которых является О'Нил, с успехом тренировавший "лис" в период с 1995 по 2000 год. Однако теперь Мартин тоже взял самоотвод.



"Я не уйду. Я получаю удовольствие от своей работы здесь, и впереди у нас ряд важных матчей".



"Мог бы я совмещать работу в клубе и сборной? Я даже не думал об этом. Подобное — и я говорю не только за себя, но и в целом — сопряжено с проблемами, если ты не сможешь добиваться результатов на обоих фронтах", — сообщил О'Нил BBC.