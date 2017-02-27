О'Нил исключает свое возвращение в "Лестер"
Очередным тренером, дистанцировавшимся от вакансии в "Лестере", стал наставник сборной Ирландии Мартин О'Нил.
За последние дни сразу несколько специалистов, включая Роберто Манчини и Дэвида Вагнера, дали понять, что не собираются браться за работу на "Кинг Пауэр" после увольнения Клаудио Раньери.
Пресса продолжает сватать в "Лестер" многих специалистов, одним из которых является О'Нил, с успехом тренировавший "лис" в период с 1995 по 2000 год. Однако теперь Мартин тоже взял самоотвод.
"Я не уйду. Я получаю удовольствие от своей работы здесь, и впереди у нас ряд важных матчей".
"Мог бы я совмещать работу в клубе и сборной? Я даже не думал об этом. Подобное — и я говорю не только за себя, но и в целом — сопряжено с проблемами, если ты не сможешь добиваться результатов на обоих фронтах", — сообщил О'Нил BBC.
27.02.2017 07:00
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Последние комментарии:
Пусть подождут до лета, там может Гвардиола освободится...
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никто из уважающих тренеров не пойдет в Лестер, тот факт что руководство уволило лучшего тренера года в АПЛ и ФИФА, которому за 2 недели до этого оказывало публичную поддержку, говорит о многом.
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Найджела позовут.
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