Почеттино: "Кейн — один из лучших нападающих в мире"
Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино назвал Харри Кейна одним из лучших нападающих мира и призвал своего подопечного стать легендой клуба.
Оформив хет-трик в воскресном матче против "Стоука" (4:0), 23-летний Кейн достиг отметки в 17 голов в этом сезоне в рамках Премьер-Лиги — и 22 гола с учетом всех соревнований. Теперь Почеттино хочет, чтобы Харри приобрел легендарный статус для своего клуба.
"Он один из лучших. Он заслуживает всю похвалу в своей адрес, он большой профессионал и отличный человек. Я рад за него. Для меня здесь нет ничего нового, я всегда говорил, что он один из лучших нападающих в мире".
"Харри соответствует профилю, чтобы стать легендой. Возможно, своими голами и своим поведением он уже начинает становиться легендой".
"Он большой профессионал, и у него превосходный профиль для того, чтобы стать здесь легендой. У него есть характер — иногда он не соглашается со мной, иногда я расстраиваю его, а иногда он счастлив. Сегодня он проявил свой характер", — цитирует Почеттино The Independent.
27.02.2017 06:00
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конечно, особенно он лучший в важных еврокубковых матчах и в играх за зборную!!!
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ну да, забивать лестерам да уотфордам с сандерлендом всяким мастак
король середняков бл
так и останется на уровне бербатова и кина
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