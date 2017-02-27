Почеттино: "Кейн — один из лучших нападающих в мире"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино назвал Харри Кейна одним из лучших нападающих мира и призвал своего подопечного стать легендой клуба.

Оформив хет-трик в воскресном матче против "Стоука" (4:0), 23-летний Кейн достиг отметки в 17 голов в этом сезоне в рамках Премьер-Лиги — и 22 гола с учетом всех соревнований. Теперь Почеттино хочет, чтобы Харри приобрел легендарный статус для своего клуба.



"Он один из лучших. Он заслуживает всю похвалу в своей адрес, он большой профессионал и отличный человек. Я рад за него. Для меня здесь нет ничего нового, я всегда говорил, что он один из лучших нападающих в мире".



"Харри соответствует профилю, чтобы стать легендой. Возможно, своими голами и своим поведением он уже начинает становиться легендой".



"Он большой профессионал, и у него превосходный профиль для того, чтобы стать здесь легендой. У него есть характер — иногда он не соглашается со мной, иногда я расстраиваю его, а иногда он счастлив. Сегодня он проявил свой характер", — цитирует Почеттино The Independent.