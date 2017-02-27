Почеттино: "Кейн — один из лучших нападающих в мире"

Харри Кейн Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино назвал Харри Кейна одним из лучших нападающих мира и призвал своего подопечного стать легендой клуба.

Оформив хет-трик в воскресном матче против "Стоука" (4:0), 23-летний Кейн достиг отметки в 17 голов в этом сезоне в рамках Премьер-Лиги — и 22 гола с учетом всех соревнований. Теперь Почеттино хочет, чтобы Харри приобрел легендарный статус для своего клуба.

"Он один из лучших. Он заслуживает всю похвалу в своей адрес, он большой профессионал и отличный человек. Я рад за него. Для меня здесь нет ничего нового, я всегда говорил, что он один из лучших нападающих в мире".

"Харри соответствует профилю, чтобы стать легендой. Возможно, своими голами и своим поведением он уже начинает становиться легендой".

"Он большой профессионал, и у него превосходный профиль для того, чтобы стать здесь легендой. У него есть характер — иногда он не соглашается со мной, иногда я расстраиваю его, а иногда он счастлив. Сегодня он проявил свой характер", — цитирует Почеттино The Independent.


Метки Кейн, Почеттино, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 27.02.2017 06:00

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Последние комментарии:




  1. parlor3 27.02.2017 09:10 # parlor3
    конечно, особенно он лучший в важных еврокубковых матчах и в играх за зборную!!!

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  2. melwood-lfc 27.02.2017 06:17 # melwood-lfc
    ну да, забивать лестерам да уотфордам с сандерлендом всяким мастак
    король середняков бл
    так и останется на уровне бербатова и кина

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