Моуриньо: "Обязаны трофеем Ибрагимовичу"

Златан Ибрагимович Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо признал, что завоеванием Кубка Лиги его команда обязана своему нападающему Златану Ибрагимовичу.

Финальный матч на "Уэмбли" выдался невероятно тяжелым для "красных дьяволов", которые к 38-й минуте забили два гола, а затем отдали инициативу "Саутгемптону".

"Святые" достаточно быстро восстановили равновесие и устремились за победой, однако на 87-й минуте свое веское слово сказал Ибрагимович, который, к слову, и открыл счет в этом матче. Моуриньо признает, что без 35-летнего шведа этот трофей был бы невозможен.

"Признаюсь честно, этот матч для нас выиграл Ибрагимович, потому что он проявил себя выдающимся образом. Я могу назвать пару других игроков, сыгравших на близком к нему уровню — вроде Погба — но Златан был неподражаем".

"В этом матче соперник был лучше нас длительными периодами — они заслужили перевести игру в экстра-таймы, но Златан сделал разницу и принес нам кубок", — сообщил Моуриньо Sky Sports.


Метки Ибрагимович, Кубок Лиги, Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Саутгемптон

Автор mihajlo   

Дата 26.02.2017 22:45

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  1. pistolero-lfc 26.02.2017 23:21 # pistolero-lfc
    Мда. Кто бы что бы ни говорил но эти два хуесоса - Мовринья и Ибрагимья, самые титулованные и успешные личности в мировом футболе. Они знают как выигрывать трофеи и выигрывают. Еще раз с победой, класс решает.

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  2. ganinilyha 26.02.2017 23:11 # ganinilyha
    А чё не лайнсмену?

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  3. theo-zm 26.02.2017 23:04 # theo-zm
    Слишком великий игрок для этого физрука и его команды

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  4. nikas 26.02.2017 22:56 # nikas
    Судейские - подарили матч.

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  5. mancunia-planet 26.02.2017 22:55 # mancunia-planet
    и принес нам кубок

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  6. mancunia-planet 26.02.2017 22:55 # mancunia-planet
    Златан сделал разницу

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  7. layert 26.02.2017 22:53 # layert
    Пусть до 40 играет

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  8. abracadabra55 26.02.2017 22:52 # abracadabra55
    играли гавняче, но ибра зарешал. респект. самое главное чашка есть.

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