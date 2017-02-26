Моуриньо: "Обязаны трофеем Ибрагимовичу"
Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо признал, что завоеванием Кубка Лиги его команда обязана своему нападающему Златану Ибрагимовичу.
Финальный матч на "Уэмбли" выдался невероятно тяжелым для "красных дьяволов", которые к 38-й минуте забили два гола, а затем отдали инициативу "Саутгемптону".
"Святые" достаточно быстро восстановили равновесие и устремились за победой, однако на 87-й минуте свое веское слово сказал Ибрагимович, который, к слову, и открыл счет в этом матче. Моуриньо признает, что без 35-летнего шведа этот трофей был бы невозможен.
"Признаюсь честно, этот матч для нас выиграл Ибрагимович, потому что он проявил себя выдающимся образом. Я могу назвать пару других игроков, сыгравших на близком к нему уровню — вроде Погба — но Златан был неподражаем".
"В этом матче соперник был лучше нас длительными периодами — они заслужили перевести игру в экстра-таймы, но Златан сделал разницу и принес нам кубок", — сообщил Моуриньо Sky Sports.
26.02.2017 22:45
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Мда. Кто бы что бы ни говорил но эти два хуесоса - Мовринья и Ибрагимья, самые титулованные и успешные личности в мировом футболе. Они знают как выигрывать трофеи и выигрывают. Еще раз с победой, класс решает.
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А чё не лайнсмену?
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Слишком великий игрок для этого физрука и его команды
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Судейские - подарили матч.
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и принес нам кубок
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Златан сделал разницу
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Пусть до 40 играет
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играли гавняче, но ибра зарешал. респект. самое главное чашка есть.
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