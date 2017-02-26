Ибрагимович принес "Юнайтед" Кубок Лиги

Гол Златана Ибрагимовича на 87-й минуте, состоявшийся вопреки логике игры, позволил "Манчестер Юнайтед" вырвать победу у "Саутгемптона" (3:2) и завоевать Кубок Лиги.

У "красных дьяволов" произошло шесть изменений в стартовом составе после минимальной победы над "Сент-Этьеном" в Лиге Европы. В команду вернулись Давид Де Хеа, Антонио Валенсия, Маркос Рохо, Андер Эррера, Джесси Лингард и Антони Мартиаль. Выздоровевшие Майкл Кэррик и Уэйн Руни расположились на лавке.



"Святые", после двух недель отдыха, вышли тем же составом, что и на победный матч Премьер-Лиги против "Сандерленда" (4:0).



"Саутгемптон" весьма агрессивно начал матч, а на 11-й минуте Маноло Габбиадини даже отправил мяч в ворота Де Хеа — правда, гол не был засчитан из-за офсайда у Райана Бертрана, находившегося за спиной у итальянского нападающего.



"Юнайтед" до поры до времени молчал, а на 19-й минуте разразился голом. Златан Ибрагимович великолепно исполнил штрафной удар, послав мяч над головой Стивена Дэвиса — 1:0.



"Саутгемптон" вновь пошел вперед и создал еще пару моментов — дальние удары наносили Джеймс Уорд-Проуз и Душан Тадич, но оба раза Де Хеа уверенно сыграл в воротах.



Затаившись, "дьяволы" ответили на 38-й минуте, когда Лингард получил мяч на подступах к штрафной от Рохо, сделал шаг вперед и классно пробил — 2:0.



После второго гола болельщики "святых" заметно приуныли — "Юнайтед" вовсе не доминировал в игре, но продемонстрировал убийственную реализацию. Зато не стали унывать футболисты Клода Пюэля, за что были вознаграждены перед самым перерывом. Ускользнув от опеки и ворвавшись во вратарскую, Габбиадини отправил мяч в цель после прострела Уорд-Проуза с правого фланга — 2:1.



Второй тайм "Саутгемптон" тоже начал активно и уже на 48-й минуте сравнял счет. "Дьяволы" неудачно отбились после углового, мяч был возвращен в штрафную площадь, а Габбиадини нанес удар при бездействии Байи и Смоллинга — 2:2.



Сравняв счет, "святые" добавили еще и перехватили инициативу. На 63-й минуте только штанга уберегла Де Хеа от третьего пропущенного гола после того, как головой пробил Ориоль Ромеу.



"Саутгемптон" был ближе к победе, причем значительно, но судьба распорядилась иначе. На 87-й минуте оставленный без опеки Ибрагимович без помех пробил головой с линии вратарской после навеса Андера Эррера — 3:2. Этот гол прикончил "святых".



"Саутгемптон" провел великолепный матч, превзойдя грозного соперника по игре. Однако судьба обошлась жестоко со "святыми" — их гол был несправедливо отменен, а вдобавок они обиднейшим образом пропустили в самой концовке.



"Манчестер Юнайтед" — "Саутгемптон" — 3:2 (2:1)



Голы: Ибрагимович 19, 87, Лингард 38 — Габбиадини 45, 48.



"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Валенсия, Байи, Смоллинг, Рохо, Эррера, Погба, Лингард (Рэшфорд 77), Мата (Кэррик 45), Мартиаль (Феллайни 90, Ибрагимович.



"Саутгемптон": Форстер, Соареш, Йошида, Стивенс, Бертран, Ромеу, Дэвис (Родригес 90), Уорд-Проуз, Тадич (Буфаль 77), Редмонд, Габбиадини (Лонг 83).



Предупреждения: Эррера, Лингард — Стивенс, Ромеу, Редмонд.