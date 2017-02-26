Ибрагимович принес "Юнайтед" Кубок Лиги
Гол Златана Ибрагимовича на 87-й минуте, состоявшийся вопреки логике игры, позволил "Манчестер Юнайтед" вырвать победу у "Саутгемптона" (3:2) и завоевать Кубок Лиги.
У "красных дьяволов" произошло шесть изменений в стартовом составе после минимальной победы над "Сент-Этьеном" в Лиге Европы. В команду вернулись Давид Де Хеа, Антонио Валенсия, Маркос Рохо, Андер Эррера, Джесси Лингард и Антони Мартиаль. Выздоровевшие Майкл Кэррик и Уэйн Руни расположились на лавке.
"Святые", после двух недель отдыха, вышли тем же составом, что и на победный матч Премьер-Лиги против "Сандерленда" (4:0).
"Саутгемптон" весьма агрессивно начал матч, а на 11-й минуте Маноло Габбиадини даже отправил мяч в ворота Де Хеа — правда, гол не был засчитан из-за офсайда у Райана Бертрана, находившегося за спиной у итальянского нападающего.
"Юнайтед" до поры до времени молчал, а на 19-й минуте разразился голом. Златан Ибрагимович великолепно исполнил штрафной удар, послав мяч над головой Стивена Дэвиса — 1:0.
"Саутгемптон" вновь пошел вперед и создал еще пару моментов — дальние удары наносили Джеймс Уорд-Проуз и Душан Тадич, но оба раза Де Хеа уверенно сыграл в воротах.
Затаившись, "дьяволы" ответили на 38-й минуте, когда Лингард получил мяч на подступах к штрафной от Рохо, сделал шаг вперед и классно пробил — 2:0.
После второго гола болельщики "святых" заметно приуныли — "Юнайтед" вовсе не доминировал в игре, но продемонстрировал убийственную реализацию. Зато не стали унывать футболисты Клода Пюэля, за что были вознаграждены перед самым перерывом. Ускользнув от опеки и ворвавшись во вратарскую, Габбиадини отправил мяч в цель после прострела Уорд-Проуза с правого фланга — 2:1.
Второй тайм "Саутгемптон" тоже начал активно и уже на 48-й минуте сравнял счет. "Дьяволы" неудачно отбились после углового, мяч был возвращен в штрафную площадь, а Габбиадини нанес удар при бездействии Байи и Смоллинга — 2:2.
Сравняв счет, "святые" добавили еще и перехватили инициативу. На 63-й минуте только штанга уберегла Де Хеа от третьего пропущенного гола после того, как головой пробил Ориоль Ромеу.
"Саутгемптон" был ближе к победе, причем значительно, но судьба распорядилась иначе. На 87-й минуте оставленный без опеки Ибрагимович без помех пробил головой с линии вратарской после навеса Андера Эррера — 3:2. Этот гол прикончил "святых".
"Саутгемптон" провел великолепный матч, превзойдя грозного соперника по игре. Однако судьба обошлась жестоко со "святыми" — их гол был несправедливо отменен, а вдобавок они обиднейшим образом пропустили в самой концовке.
"Манчестер Юнайтед" — "Саутгемптон" — 3:2 (2:1)
Голы: Ибрагимович 19, 87, Лингард 38 — Габбиадини 45, 48.
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Валенсия, Байи, Смоллинг, Рохо, Эррера, Погба, Лингард (Рэшфорд 77), Мата (Кэррик 45), Мартиаль (Феллайни 90, Ибрагимович.
"Саутгемптон": Форстер, Соареш, Йошида, Стивенс, Бертран, Ромеу, Дэвис (Родригес 90), Уорд-Проуз, Тадич (Буфаль 77), Редмонд, Габбиадини (Лонг 83).
Предупреждения: Эррера, Лингард — Стивенс, Ромеу, Редмонд.
26.02.2017 21:25
Просмотров: 444
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Поздравляю. МЮ виликий клуб!
(ответить)
Жаль "святых", болел за них, у МЮ и так трофеев докуя.
Болельщиков МЮ поздравляю, теперь надо брать ЛЕ!
(ответить)
Честно считаю, что Саут получше был, и, наверное, больше заслужил этот кубок, но не сложилось. У хейтерков-то бомбить должно не хило)
(ответить)
все закономерно, сотон сам испугался своей игры и был за это наказан.
ждем видеоповторов со следующего сезона. габбьядини хорош
(ответить)
мда, сектанты радуются как-будто что-то серьезное выиграли после ухода алкаша, мда
(ответить)
Юнайтед хуле!
(ответить)
эррера игрока матча.
норм, кстати, марсьяль нассал в последнем голе на ромеу и собакевича.
(ответить)
Древнее солнце героев вновь зажглось над Белой Европой.
Слава Манчестер Юнайтед!
(ответить)
5 мячей это серьёзно, настоящий финал. Всех с о вторым кубком. Златан, конечно, мужчина серьёзный.
(ответить)
Пара ЦЗ у Соттона просто феерические днища. Недостойные игры в фнл. Стояли и смотрели как старик прыгал и забивал. в резерв нахуй обоих
(ответить)
Чистый гол отменили Саутгемптона. Нах такая победа
(ответить)
как же был близок третий гол Сотона.
(ответить)
кубок хня, это все ясно, но все равно как-то абидка за сотон, играли лучше, моментов больше. НО МЮ на классе, игра на классе.
Ромеу весь матч эрреру как щенка гонял, лол)
(ответить)
Ибра с победой ....заслужил....
(ответить)
МЮ в очередной раз обосал всех пенсов и лузерпульцев
сосите тихо
(ответить)
Смоллинг просто ЛЮТОЕ ДНИЩЕ
(ответить)
очередной отскок портовой помойки. святые куда лучше смотрелись и заслуживали победу в этом финале. отобрали у святых чистейший гол, рот сафа в деле.
(ответить)
Типичная победа скама со вкусом подзалупного творожка всей судейской бригады.
Саут был на голову лучше, Габьядини с хет-триком.
(ответить)
Саут хорош, просто красавы, выложились на 100% победить хотели больше, но класс решил, хоть МЮ и играл на 30% возможности и позволял Сауту многое. Ну а как итог плюс не особо нужная чашка, пусть валяется в груде других.
GGMU
(ответить)
наконец то слили этот недокубок, а то расписание занимал
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий