Ибрагимович принес "Юнайтед" Кубок Лиги

Златан Ибрагимович Гол Златана Ибрагимовича на 87-й минуте, состоявшийся вопреки логике игры, позволил "Манчестер Юнайтед" вырвать победу у "Саутгемптона" (3:2) и завоевать Кубок Лиги.

У "красных дьяволов" произошло шесть изменений в стартовом составе после минимальной победы над "Сент-Этьеном" в Лиге Европы. В команду вернулись Давид Де Хеа, Антонио Валенсия, Маркос Рохо, Андер Эррера, Джесси Лингард и Антони Мартиаль. Выздоровевшие Майкл Кэррик и Уэйн Руни расположились на лавке.

"Святые", после двух недель отдыха, вышли тем же составом, что и на победный матч Премьер-Лиги против "Сандерленда" (4:0).

"Саутгемптон" весьма агрессивно начал матч, а на 11-й минуте Маноло Габбиадини даже отправил мяч в ворота Де Хеа — правда, гол не был засчитан из-за офсайда у Райана Бертрана, находившегося за спиной у итальянского нападающего.

"Юнайтед" до поры до времени молчал, а на 19-й минуте разразился голом. Златан Ибрагимович великолепно исполнил штрафной удар, послав мяч над головой Стивена Дэвиса — 1:0.

"Саутгемптон" вновь пошел вперед и создал еще пару моментов — дальние удары наносили Джеймс Уорд-Проуз и Душан Тадич, но оба раза Де Хеа уверенно сыграл в воротах.

Затаившись, "дьяволы" ответили на 38-й минуте, когда Лингард получил мяч на подступах к штрафной от Рохо, сделал шаг вперед и классно пробил — 2:0.

После второго гола болельщики "святых" заметно приуныли — "Юнайтед" вовсе не доминировал в игре, но продемонстрировал убийственную реализацию. Зато не стали унывать футболисты Клода Пюэля, за что были вознаграждены перед самым перерывом. Ускользнув от опеки и ворвавшись во вратарскую, Габбиадини отправил мяч в цель после прострела Уорд-Проуза с правого фланга — 2:1.

Второй тайм "Саутгемптон" тоже начал активно и уже на 48-й минуте сравнял счет. "Дьяволы" неудачно отбились после углового, мяч был возвращен в штрафную площадь, а Габбиадини нанес удар при бездействии Байи и Смоллинга — 2:2.

Сравняв счет, "святые" добавили еще и перехватили инициативу. На 63-й минуте только штанга уберегла Де Хеа от третьего пропущенного гола после того, как головой пробил Ориоль Ромеу.

"Саутгемптон" был ближе к победе, причем значительно, но судьба распорядилась иначе. На 87-й минуте оставленный без опеки Ибрагимович без помех пробил головой с линии вратарской после навеса Андера Эррера — 3:2. Этот гол прикончил "святых".

"Саутгемптон" провел великолепный матч, превзойдя грозного соперника по игре. Однако судьба обошлась жестоко со "святыми" — их гол был несправедливо отменен, а вдобавок они обиднейшим образом пропустили в самой концовке.

"Манчестер Юнайтед" — "Саутгемптон" — 3:2 (2:1)

Голы: Ибрагимович 19, 87, Лингард 38 — Габбиадини 45, 48.

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Валенсия, Байи, Смоллинг, Рохо, Эррера, Погба, Лингард (Рэшфорд 77), Мата (Кэррик 45), Мартиаль (Феллайни 90, Ибрагимович.

"Саутгемптон": Форстер, Соареш, Йошида, Стивенс, Бертран, Ромеу, Дэвис (Родригес 90), Уорд-Проуз, Тадич (Буфаль 77), Редмонд, Габбиадини (Лонг 83).

Предупреждения: Эррера, Лингард — Стивенс, Ромеу, Редмонд.


Метки Кубок Лиги, Манчестер Юнайтед, обзор матча, Саутгемптон

Автор mihajlo   

Дата 26.02.2017 21:25

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Последние комментарии:




  1. tommy-vercetti 26.02.2017 21:29 # tommy-vercetti
    Поздравляю. МЮ виликий клуб!

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  2. wolfsmensch 26.02.2017 21:29 # wolfsmensch
    Жаль "святых", болел за них, у МЮ и так трофеев докуя.
    Болельщиков МЮ поздравляю, теперь надо брать ЛЕ!

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  3. dragonishka 26.02.2017 21:29 # dragonishka
    Честно считаю, что Саут получше был, и, наверное, больше заслужил этот кубок, но не сложилось. У хейтерков-то бомбить должно не хило)

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  4. liverfun 26.02.2017 21:29 # liverfun
    все закономерно, сотон сам испугался своей игры и был за это наказан.
    ждем видеоповторов со следующего сезона. габбьядини хорош

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  5. hazarchik 26.02.2017 21:29 # hazarchik
    мда, сектанты радуются как-будто что-то серьезное выиграли после ухода алкаша, мда

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  6. bebe77 26.02.2017 21:28 # bebe77
    Юнайтед хуле!

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  7. mdfjvnlabngmlas 26.02.2017 21:28 # mdfjvnlabngmlas
    эррера игрока матча.
    норм, кстати, марсьяль нассал в последнем голе на ромеу и собакевича.

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  8. alex-maradona 26.02.2017 21:28 # alex-maradona
    Древнее солнце героев вновь зажглось над Белой Европой.
    Слава Манчестер Юнайтед!

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  9. a665680 26.02.2017 21:28 # a665680
    5 мячей это серьёзно, настоящий финал. Всех с о вторым кубком. Златан, конечно, мужчина серьёзный.

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  10. didier-11 26.02.2017 21:28 # didier-11
    Пара ЦЗ у Соттона просто феерические днища. Недостойные игры в фнл. Стояли и смотрели как старик прыгал и забивал. в резерв нахуй обоих

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  11. chelsea-the-best 26.02.2017 21:28 # chelsea-the-best
    Чистый гол отменили Саутгемптона. Нах такая победа

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  12. budun 26.02.2017 21:28 # budun
    как же был близок третий гол Сотона.

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  13. gusto 26.02.2017 21:28 # gusto
    кубок хня, это все ясно, но все равно как-то абидка за сотон, играли лучше, моментов больше. НО МЮ на классе, игра на классе.
    Ромеу весь матч эрреру как щенка гонял, лол)

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  14. chelsealondon 26.02.2017 21:28 # chelsealondon
    Ибра с победой ....заслужил....

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  15. fc-man-un-1878 26.02.2017 21:28 # fc-man-un-1878
    МЮ в очередной раз обосал всех пенсов и лузерпульцев
    сосите тихо

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  16. andros13 26.02.2017 21:28 # andros13
    Смоллинг просто ЛЮТОЕ ДНИЩЕ

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  17. ssa 26.02.2017 21:28 # ssa
    очередной отскок портовой помойки. святые куда лучше смотрелись и заслуживали победу в этом финале. отобрали у святых чистейший гол, рот сафа в деле.

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  18. gerrard08 26.02.2017 21:27 # gerrard08
    Типичная победа скама со вкусом подзалупного творожка всей судейской бригады.
    Саут был на голову лучше, Габьядини с хет-триком.

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  19. karandash 26.02.2017 21:27 # karandash
    Саут хорош, просто красавы, выложились на 100% победить хотели больше, но класс решил, хоть МЮ и играл на 30% возможности и позволял Сауту многое. Ну а как итог плюс не особо нужная чашка, пусть валяется в груде других.

    GGMU

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  20. van-der-slav 26.02.2017 21:27 # van-der-slav
    наконец то слили этот недокубок, а то расписание занимал

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