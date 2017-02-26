Почеттино: "Скорое расставание с "Уайт Харт Лэйн" вдохновляет нас"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино объяснил отличную домашнюю форму своей команды приближением момента, когда "шпорам" придется попрощаться с "Уайт Харт Лэйн".

В воскресенье подопечные Почеттино разгромили "Стоук" со счетом 4:0. Таким образом, "Тоттенхэм" по-прежнему не знает поражений дома в этом сезоне Премьер-Лиги.



В конце этого сезона "шпоры" попрощаются с "Уайт Харт Лэйн", который будет снесен ввиду строительства нового стадиона. По словам Маурисио, в клубе чувствуют приближение этого момента.



"В этом сезоне мы обычно выигрываем свои домашние матчи, а если нет, то по крайней мере показываем очень хорошую игру".



"Возможно, так происходит потому, что все наши болельщики, игроки и персонал чувствуют, что это последний сезон здесь, и это создает очень особенную атмосферу. Это очень помогает нам играть лучше", — цитирует Почеттино Evening Standard.