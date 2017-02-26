"Уотфорд" лишился Сарате на несколько месяцев

Аргентинский нападающий "Уотфорда" Мауро Сарате уже не сыграет в этом сезоне после того, как в субботнем матче Премьер-Лиги против "Вест Хэма" он надорвал связки колена.

Эту травму январский новичок "шершней" получил в первом тайме матча, завершившегося вничью 1:1. Доктора целых восемь минут колдовали над Мауро, прежде чем чем тот смог покинуть поле.



Сегодня 29-летний аргентинец, успевший сыграть только три матча за "Уотфорд", поведал, что углубленное обследование подтвердило худшие опасения, и теперь у Сарате впереди месяцы восстановления.



"С грустью сообщаю вам об итогах случившегося: надрыв крестообразной связки плюс повреждение первой степени медиальной коллатеральной связки. Все мои мысли связаны со скорейшим восстановлением, и я вернусь еще сильнее, чем прежде", — написал Сарате в Инстаграм.