"Тоттенхэм" разгромил "Стоук" благодаря хет-трику Кейна

Хет-трик Харри Кейна и его голевая передача обеспечили "Тоттенхэму" сверхуверенную победу над "Стоуком" со счетом 4:0.

Стартовые составы обеих команд не изменились относительно их последних матчей. Вопреки ожиданиям, главный тренер "гончаров" Марк Хьюз предпочел придержать Сэйдо Берахино в запасе.



Хозяева "Уайт Харт Лэйн" начали матч с отчаянного штурма и уже на 14-й минуте праздновали взятие ворот. Это Харри Кейн подхватил отскочивший от Райана Шаукросса мяч внутри штрафной и вторым касанием пробил в дальний угол — 1:0.



Постепенно "Стоук" начал оживать, а на 23-й минуте создал свой первый момент. Это Питер Крауч во вратарской замыкал прострел партнера с фланга, однако голкипер Уго Льорис совершил невероятный сейв, отразив мяч ногой.



Тот факт, что гости стали раскрываться и ходить вперед, был на руку "Тоттенхэму". Имея свободное пространство, "шпоры" принялись создавать момент за моментом. На 27-й минуте Ян Вертонген пробил в перекладину из пределов штрафной площади, также дальними, но неточными ударами отметились Кейн и Кайл Уолкер.



А на 32-й минуте случился второй гол. Кейн воспользовался подачей углового, великолепно пробив в касание с левой ноги с подступов к штрафной — 2:0.



Прошло еще пять минут, и счет стал разгромным. Кристиан Эриксен позволил Кейну пробить со штрафного, мяч срикошетил от ноги Питера Крауча и закатился в противоположный от голкипера угол ворот — 3:0.



Затем хозяева взяли небольшую паузу, а под занавес тайма разразились еще одним голом. Кейн классно ушел на правом фланге от Бруно Мартинса Инди, ворвался в штрафную по краю и прострелил на дальнюю штангу, куда уже подоспел Деле Алли — 4:0.



Второй тайм был гораздо менее насыщен событиями. "Тоттенхэм" ослабил хватку, но "гончары" едва ли могли переломить игру. Хозяева имели немало моментов сделать счет еще крупнее, но либо мазали сами, либо гостей выручал их голкипер Ли Грант. Забить больше никому не удалось.



Стремительный вылет из Лиги Европы и очередное разочарование на "Уэмбли" явно раззадорили "Тоттенхэм", который буквально смял своего соперника в начале матча. "Шпоры" одержали сверхуверенную победу и вернулись на вторую позицию, пользуясь тем, что "Манчестер Сити" в этот уикенд не играет.



"Тоттенхэм" — "Стоук". Отчет о матче