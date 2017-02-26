Моуриньо опасается "Ростова"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо признался, что опасается своего соперника "Ростова" по 1/8 финала Лиги Европы.

Напомним, жеребьевка второго раунда плей-офф Лиги Европы определила в соперники "красным дьяволам" российский клуб. Как признается Жозе, он опасается "Ростова" — и не только по причине утомительного выезда.



"Это очень плохо. Нам предстоит длинный перелет и матч против очень сложной команды. Они удивительным образом выступали в Лиге Чемпионов. Они обыграли "Андерлехт" и "Аякс" в плей-офф, они победили "Баварию", они сыграли вничью с "Атлетико" и победили ПСВ. У них очень оборонительная команда, они играют в пять защитников, и нам будет тяжело".



"Я рад, что ответный матч пройдет дома, потому что у нас будет возможность все решить на "Олд Траффорд". Также я рад, что после "Челси" нам не придется ехать к "Ростову". Это сложный период и сложный соперник, но мы в 1/8 финала, и мы найдем правильную мотивацию в нужный момент", — сообщил Моуриньо Sky Sports.