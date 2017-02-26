Моуриньо опасается "Ростова"

Жозе Моуриньо Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо признался, что опасается своего соперника "Ростова" по 1/8 финала Лиги Европы.

Напомним, жеребьевка второго раунда плей-офф Лиги Европы определила в соперники "красным дьяволам" российский клуб. Как признается Жозе, он опасается "Ростова" — и не только по причине утомительного выезда.

"Это очень плохо. Нам предстоит длинный перелет и матч против очень сложной команды. Они удивительным образом выступали в Лиге Чемпионов. Они обыграли "Андерлехт" и "Аякс" в плей-офф, они победили "Баварию", они сыграли вничью с "Атлетико" и победили ПСВ. У них очень оборонительная команда, они играют в пять защитников, и нам будет тяжело".

"Я рад, что ответный матч пройдет дома, потому что у нас будет возможность все решить на "Олд Траффорд". Также я рад, что после "Челси" нам не придется ехать к "Ростову". Это сложный период и сложный соперник, но мы в 1/8 финала, и мы найдем правильную мотивацию в нужный момент", — сообщил Моуриньо Sky Sports.


Метки Лига Европы, Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Ростов

Автор mihajlo   

Дата 26.02.2017 18:00

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  1. mcfc-fantactic 26.02.2017 18:57 # mcfc-fantactic
    Бекиевич чётками разгонит эту нечисть, стопудов наваляют за щеку всяким мавриньям,руниям,марсиялям.

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  2. dimon70 26.02.2017 18:40 # dimon70
    никто не помнит,как манки в прошлом сезоне сыграли с Лестером в АПЛ?вот так и с Ростовом могут,ибо у дончан стиль похож донельзя.вот только "честное" судейство может свести на нет усилия россиян.

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  3. shirokov15 26.02.2017 18:13 # shirokov15
    Джанаев скрутит метровый нос Ибрагимовича, Нобоа и Гацкан в очередной раз унизят 105-миллионого дереволаза, ну а Полоз в своём фирменном стиле выебет Байи и прочих Смоллингов, запихав круглого промеж ног Де Хеа. Ну и по классике Бердыев обоссыт Моуриньо.

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  4. klim1899 26.02.2017 18:09 # klim1899
    Jose oni vas obigraiut 1-0 doma i 1-1 v gostiah xaxПользователь получил предупреждение

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  5. belka-rulit 26.02.2017 18:06 # belka-rulit
    Не ссы моур отъем..бем ростов!!!

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