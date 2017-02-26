Туре не знает, останется в "Сити" или нет
Полузащитник "Манчестер Сити" Яя Туре не знает, окажется ли этот сезон последним в его карьере на "Этихад".
По ходу сезона 33-летнему ивуарийцу пришлось извиниться перед главным тренером Пепом Гвардиолой за дерзкие высказывания своего агента Дмитрия Селюка. Надежной игрой в центре поля Яя убедил испанца, что по-прежнему нужен команде.
Тем не менее, клуб с "Этихад" не спешит предлагать ветерану новый контракт взамен истекающему этим летом. Туре тоже не знает, будет ли это его последний сезон в футболке "горожан".
"Я ничего не могу сказать насчет следующего сезона. Я даже не думаю об этом. Просто наслаждаюсь игрой и с удовольствием работаю со своими товарищами по команде".
"Фанаты всегда меня поддерживали, поэтому я сделаю все до самой последней секунды своего пребывания в клубе. Решение о моем будущем целиком и полностью зависит от руководства", - цитирует Туре Daily Mail.
26.02.2017 17:00
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