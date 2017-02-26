Моуриньо считает, чт Ибрагимович сможет играть до 40 лет

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что его нападающий Златан Ибрагимович сможет играть в футбол до 40 лет.

В своем дебютном английском сезоне 35-летний швед демонстрирует впечатляющий футбол, и сейчас "красные дьяволы" добиваются от Златана согласия продлить истекающий контракт. Моуриньо верит, что с возрастом Ибрагимович становится только лучше и предсказывает своему подопечному еще несколько лет выступлений на топ-уровне.



"Как отличается его игра в 35? Златан стал лучше. Он стал более собранным, он стал умнее, он понимает игру еще лучше, чем прежде. Он не просто бомбардир, он также играет важную роль в созидании. Он ведет за собой и производит особый эффект на молодых парней. Думаю, теперь он стал еще лучше".



"Думаю, он сможет играть до 40. В плане физики — совершенно точно. Однако я не думаю, это вопрос насчет физики, это вопрос насчет психологии. Однажды он решит, пойдет ли он по стопам Дзанетти, Мальдини и Тотти. Однажды ему придется решить, и мировой футбол должен будет принять его решение, потому что он феноменальный игрок. А однажды утром он проснется и решит, что с него достаточно", — сообщил Моуриньо Sky Sports.