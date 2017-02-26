Моуриньо считает, чт Ибрагимович сможет играть до 40 лет

Златан Ибрагимович Рулевой "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо заявил, что его нападающий Златан Ибрагимович сможет играть в футбол до 40 лет.

В своем дебютном английском сезоне 35-летний швед демонстрирует впечатляющий футбол, и сейчас "красные дьяволы" добиваются от Златана согласия продлить истекающий контракт. Моуриньо верит, что с возрастом Ибрагимович становится только лучше и предсказывает своему подопечному еще несколько лет выступлений на топ-уровне.

"Как отличается его игра в 35? Златан стал лучше. Он стал более собранным, он стал умнее, он понимает игру еще лучше, чем прежде. Он не просто бомбардир, он также играет важную роль в созидании. Он ведет за собой и производит особый эффект на молодых парней. Думаю, теперь он стал еще лучше".

"Думаю, он сможет играть до 40. В плане физики — совершенно точно. Однако я не думаю, это вопрос насчет физики, это вопрос насчет психологии. Однажды он решит, пойдет ли он по стопам Дзанетти, Мальдини и Тотти. Однажды ему придется решить, и мировой футбол должен будет принять его решение, потому что он феноменальный игрок. А однажды утром он проснется и решит, что с него достаточно", — сообщил Моуриньо Sky Sports.


Метки Ибрагимович, Манчестер Юнайтед, Моуриньо

Автор mihajlo   

Дата 26.02.2017 16:00

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  1. andros13 26.02.2017 16:34 # andros13
    до 40 в АПЛ

    потом до 65 сможет во всяких Китаях и РФПЛ гонять

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  2. gufak 26.02.2017 16:14 # gufak
    До 65

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  3. klim1899 26.02.2017 16:12 # klim1899
    ne smocit

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  4. don-antonio 26.02.2017 16:09 # don-antonio
    норм лимонит обоссанец носатому

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  5. heyoung 26.02.2017 16:01 # heyoung
    Будет карать за МЮ

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